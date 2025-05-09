Маск и его команда показали поразительную некомпетентность, которая стоила слишком дорого детям в одной из африканских стран.

Илон Маск несет ответственность за смерти детей в беднейших странах мира, которые стали следствием закрытия американского агентства по международной помощи и развитию (USAID). Такое обвинение озвучил миллиардер-филантроп, основатель компании Microsoft Билл Гейтс в разговоре с Financial Times.

В феврале Департамент эффективности правительства (Doge), которым де-факто руководит Маск, закрыл USAID, заявив, что этой структуре "пора умирать". Этот департамент финансировал множество гуманитарных программ по всему миру - от поддержки демократических институтов в Европе до закупки лекарств в африканские больницы.

Гейтс отметил, что без целенаправленного финансирования от USAID в бедных странах снова ощущается дефицит важных продуктов питания и лекарств. Это в частности может вызвать новые вспышки опасных болезней, таких как корь, ВИЧ и полиомиелит.

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"Картина того, как самый богатый человек мира убивает беднейших детей мира, не очень приятная", - сказал Гейтс о Маске.

Гейтс также приводит конкретный пример, когда Маск целенаправленно отменил грант для больницы в провинции Газа африканского государства Мозамбик. Это заведение предотвращало передачу ВИЧ детям от их инфицированных матерей. Это произошло именно тогда, когда команда Маска перепутала провинцию Газа в Мозамбике с Сектором Газа в Палестине и ошибочно идентифицировала этот грант как поставку презервативов боевикам ХАМАС.

"Я бы хотел, чтобы он пошел и встретился с детьми, которые сейчас инфицированы ВИЧ, потому что он сократил эти деньги", - сказал Гейтс.

По его словам, Маск, который назвал USAID "преступной организацией", не понимал, чем занимается американское агентство и как оно работает.

Как отмечает Financial Times, Гейтс и Маск давно конфликтуют на теме благотворительности. В 2012 году Маск подписал "Клятву благотворительности", основанную Биллом и Мелиндой Гейтс и инвестором Уорреном Баффетом, согласно которой десятки миллиардеров пообещали пожертвовать не менее половины своего богатства. Но позже Маск сказал Гейтсу, что филантропия - это в основном "ерунда", а для преодоления таких проблем, как изменение климата, лучше сработают коммерческие решения, например, переход на электромобили.

Другие скандалы с Илоном Маском

Как писал УНИАН, недавно Илон Маск поссорился с соседями по району, где он приобрел дом. Миллиардер решил, что он особенный и может игнорировать действующие архитектурные правила города. Но его вполне обеспеченные соседи имели другое мнение.

Также мы рассказывали, что Департамент по сокращению расходов правительства США, созданный и управляемый Илоном Маском, вероятно, слил россиянам закрытую информацию об американцах.

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