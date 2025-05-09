Среди продуктов питания больше всего подорожали яйца, овощи и подсолнечное масло.

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом измерении ускорилась до 15,1%. Как сообщает Государственная служба статистики, инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года - 4,3%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 19,8%. Наибольшими темпами выросли цены на яйца (+74,6%), овощи (+35,8%), подсолнечное масло (+34,8%), масло (+30,1%) и фрукты (+25,3%). На 21,8% подорожал хлеб, почти на 19,9% выросла цена на молоко.

Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 17,4%. А одежда и обувь в очередной раз демонстрируют снижение цены: на 4,9% подешевела одежда, на 3,9% - обувь.

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Цены на коммунальные услуги за год выросли на 20,1%, главным образом, за счет подорожания электроэнергии на 63,6% в прошлом году. На 18,9% больше стали стоить услуги по управлению многоквартирными домами.

Услуги здравоохранения с прошлого апреля подорожали на 13,5%, транспорта - на 6,9%. Цены на услуги связи выросли на 18,5%.

Инфляция в Украине - важные новости

Инфляция на потребительском рынке в марте в годовом измерении ускорилась до 14,6%, по сравнению с мартом прошлого года.

По прогнозу Нацбанка, инфляция в Украине вернется к снижению летом и замедлится до однознакового уровня в конце года. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с третьего квартала и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем.

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