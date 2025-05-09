Немецкий канцлер хочет, чтобы путинское трехдневное перемирие было продлено на 30 дней.

Договоренность о длительном прекращении огня в Украине может быть достигнута в ближайшие два дня. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, которого цитирует Bild.

"Я очень надеюсь, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня", - приводит слова Мерца автор публикации.

Издание также утверждает, что, по словам Мерца, существует "большая вероятность", что трехдневное перемирие будет продлено до 30 дней. "Тогда смогут начаться переговоры по мирному соглашению", - добавил он.

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Bild не уточняет, где именно было сделано это заявление: сказано лишь, что в Брюсселе.

Сейчас в Сети доступно видео с совместной пресс-конференции Мерца и генсека НАТО Марка Рютте. Там Мерц сообщил, что обсудил с президентом США план по 30-дневному безусловному прекращению огня в Украине.

"Я решительно поддерживаю эту инициативу. Также мне известно, что правительства Франции, Великобритании и Польши разделяют эту позицию. Сегодня есть шанс - в эти выходные, после сегодняшнего дня, который в Москве отмечают большим военным парадом - достичь прекращения огня. Есть шанс заключить 30-дневное перемирие в Украине, которое продлится и после этих выходных", - сказал он.

Мерц подчеркнул, что Украина поддерживает эту инициативу и соглашается с ней, крупные европейские государства также ее поддерживают.

"Теперь мяч исключительно на стороне Москвы. Только там сейчас решается, будет ли возможность установить более длительное прекращение огня в Украине уже со следующей недели. И появится ли пространство для переговоров о долговременном мире в Украине. Это действительно еще одно испытание - очень точное и очень четкое испытание - на искренность намерений российского президента по достижению мира в Украине", - сказал Мерц.

Таким образом, из полного заявления канцлера Германии становится понятно, что пока нет реальных оснований ожидать в ближайшие дни четких договоренностей о длительном перемирии, а Мерц лишь надеется на добрую волю агрессора - что тот согласится на прекращение огня.

Путинское "парадное перемирие"

Как писал УНИАН, в конце апреля Россия в одностороннем порядке объявила трехдневное перемирие с 8 по 11 мая, приуроченное к 80-й годовщине победы над Германией во Второй мировой войне. Это решение не было согласовано с Украиной и вызвало скепсис в Киеве, поскольку ранее Россия неоднократно нарушала свои обещания по прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение о краткосрочном перемирии, подчеркнув необходимость более длительного прекращения огня. Он отметил, что трехдневное перемирие является недостаточным для достижения существенного прогресса в мирных переговорах.

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