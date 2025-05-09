Эти пернатые питаются разнообразными насекомыми, в частности пчелами, осами и шмелями.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) прилетели удивительные яркие птицы - золотистые щурки. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Золотистая щурка обыкновенная, вернувшись из Африки, летит через Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в поисках насекомых и уже активно ищет жилье на обрывах водоемов", - рассказал ученый.

Что известно о пчелоедках

Золотистая щурка обыкновенная (Merops apiaster) - птица семейства пчелоедковых. В Украине это гнездовой, перелетный вид. Птички имеют очень яркую и характерную окраску. У взрослого самца верх каштаново-рыжий, плечи и поясница охристо-желтые, лоб желтовато-белый, через глаз проходит черная полоса. В то же время горло и щеки ярко-желтые, очерченные снизу узкой черной полоской, а низ туловища - зеленовато-голубой. В оперении этой необычной птички также присутствуют голубовато-зеленые, темно-бурые, синевато-зеленые цвета. Ее клюв - черный, ноги - бурые. Масса тела около 60 г, длина тела 27-29 см, размах крыльев 44-49 см.

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Золотистым щуркам свойственно благозвучное пение. Гнездятся они, как правило, колониями, которые насчитывают от нескольких до нескольких десятков или даже сотен пар. Гнезда устраивает в норах, в высоких обрывах, такой "дом" имеет вид длинного, почти горизонтального хода, иногда с изгибом длиной до 1,5 м. Ход заканчивается расширенной гнездовой камерой.

Питаются золотистые щурки разнообразными насекомыми, которых ловят на лету. Их основной добычей являются разнообразные перепончатокрылые - пчелы, осы, шмели, а также летающие жуки, стрекозы, цикады и др. Насекомых эта птица ловит кончиком клюва, чтобы избежать жала, затем раздавливает добычу о ветку или убивает несколькими ударами.

Интересно, что золотистая щурка стала "героиней" украинского поэта и прозаика "Расстрелянного Возрождения" Майка Йохансена. В своем романе "Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы Альчесты в Слобожанскую Швейцарию" (1930 год) Йогансен описывает красоту разноцветной пчелоедки и ее пение.

Птицы в Одесской области - что известно

Как писал УНИАН, недавно в Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", заметили краснокнижную птицу - дерихвоста лугового. Сейчас эти редкие птицы ищут для гнездования в заповеднике уютные природные места возле лиманов. Причинами уменьшения численности стали мелиорация земель, выпас скота и рекреационное освоение территорий, неблагоприятные погодные условия.

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