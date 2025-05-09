Данные упражнения также улучшают равновесие и координацию.

Персональный тренер Лола Лопес Гуардоне назвала лучшие упражнения для похудения живота и боков, которые помогут быстро уменьшить талию в домашних условиях. Об этом в своей статье для eatthis.com пишет диетолог Адам Мейер.

"Если вы хотите уменьшить талию без дорогостоящего оборудования или членства в спортзале, то упражнения с собственным весом могут быть как раз для вас. Эти упражнения - удобные и эффективные движения, которые позволяют вам использовать собственный вес для наращивания силы и сжигания жира", - говорится в публикации.

По словам тренера Гуардоне, такие упражнения не только помогают подтянуть талию, но и улучшают равновесие, координацию и общий контроль.

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"Для избавления от жира на животе требуется больше, чем бесконечные скручивания или приседания. Вместо этого вы должны отдавать приоритет функциональным упражнениям для всего тела, которые активируют ваш корпус, одновременно задействуя группы мышц по всему телу", - добавили в издании.

Как убрать живот и бока в домашних условиях - ТОП-5 упражнений

Вот какие упражнения посоветовала тренер:

Планка с касанием плеча. Поможет укрепить корпус и улучшить осанку. Данное упражнение тренирует силу антиротационного корпуса, стабилизирует позвоночник и формирует косые мышцы живота.

"Перевернутый жук". Тренирует устойчивость и координацию корпуса, помогая подтянуть живот. Это упражнение отлично подходит для укрепления пресса и защиты поясницы. Для выполнения этого упражнения лягте на спину, вытянув руки к потолку и согнув колени под углом 90 градусов. Медленно опустите правую руку и левую ногу к полу, удерживая корпус напряженным, а поясницу - ровно на полу. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

"Альпинисты". Это упражнение для всего тела, которое сочетает кардио и работу корпуса. И поскольку это высокоинтенсивное упражнение, альпинисты могут помочь повысить частоту сердечных сокращений, сжечь жир и укрепить корпус одновременно, чтобы талия стала тоньше. Для выполнения этого упражнения встаньте в положение высокой планки, поместив руки под плечи и вытянув тело в прямую линию. Подтяните правое колено к груди, удерживая бедра низко, а спину ровной. Быстро поменяйте ноги, подтянув левое колено к груди. Продолжайте чередовать как можно быстрее, сохраняя контроль.

Боковая планка с вытягиванием. Задействует ваши вращательные мышцы корпуса, которые помогают подтянуть косые мышцы живота и усилить корпус. Это упражнение также бросает вызов вашему равновесию, недооцененному компоненту отличного общего здоровья и физической формы.

Ягодичный мостик с маршем. Одновременно укрепляет ваши ягодичные мышцы и корпус, улучшая осанку и устойчивость.Для выполнения этого упражнения лягте на спину, поставив ступни на пол и согнув колени под углом 90 градусов. Поднимите бедра в ягодичный мостик, следя за тем, чтобы спина оставалась ровной, а корпус напряженным. Медленно маршируйте одной ногой за раз, отрывая каждую ногу от пола и подтягивая колено к груди. Поочередно меняйте ноги, удерживая бедра на одном уровне.

Напомним, ранее УНИАН писал, как быстрее сжигать жир на животе за 10 минут в день.

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