'Тригерит, когда показывают, что без руки или ноги - нормально': телезвезда оскандалилась заявлением о протезах (видео)

Она уверяет, что ее неправильно поняли.

Украинская лайфстайл-блогерша Яна Осипова, которая получила известность благодаря участию в телешоу "Супержінка" и "Звана вечеря", оказалась в центре скандала из-за своих высказываний о людях с инвалидностью.

Женщина опубликовала в Instagram видео, в котором осудила "пропаганду" использования протезов. Она вспомнила о фотосессии для глянца Playboy, в которой приняли участие женщины, получившие на войне ампутации, а также телешоу "Холостяк-13", главным героем которого стал ветеран Александр "Терен":

"Меня очень сильно тригерит, когда пропагандируют протезы и показывают, что нормально быть без ноги или руки. Эти Playboy, которые публикуют украинских девушек без ног, типа это круто и сексуально. Этот "Холостяк", который пришел и за него борются женщины, а он без ног. Вы считаете это нормальным?".

Осипова назвала это полной чушью, которую якобы "прививают" детям, и задалась вопросом, что же дальше будет с украинским обществом. Комментарии блогерши вызвали волну критики в социальных сетях, поскольку общественность восприняла их как дискриминационные и оскорбительные.

Ветеран "Терен" сделал репост этого заявления, отметив, что у него не осталось сил на борьбу с блогерами, которые несут в общество подобные "ценности".

Впоследствии Осипова решила объяснить свои слова об использовании протезов и опубликовала новую stories. По словам блогерши, ее триггерят не военные и люди с протезами, а то, как медиа "используют это ради рейтингов":

"И я считаю, что это отношение не является нормальным, потому что эти люди заслуживают несколько иного, чем развлекательный контент. И к ним нужно относиться серьезно. А вы здесь раздули, что я рассказываю, что это не нормально иметь протезы".

Люди с инвалидностью в Украине

Как известно, полномасштабное нападение Российской Федерации вызвало всплеск травм, приводящих к ампутациям, в частности среди военнослужащих и гражданских в прифронтовых зонах.

Это одна из самых болезненных и трагических сторон полномасштабного вторжения России, поэтому обсуждение этой темы должно быть направлено на поддержку ветеранов и гражданских.

Александр "Терен" рассказывал, что принял участие в проекте "Холостяк" для того, чтобы укрепить веру в себя у людей с инвалидностью и показать, что ветераны не ограничены в своих возможностях.

Напомним, в августе боец Нацгвардии Михаил Бурдаков, который после потери ноги продолжил службу в армии, поднялся на Говерлу на протезе.

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