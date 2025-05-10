Два энергоблока в ближайшее время должны вернуться в работу.

Из девяти энергоблоков на трех действующих атомных электростанциях (АЭС) Украины сейчас работают пять. Остальные четыре находятся на плановом техническом обслуживании и заправке топливом. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что на Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской атомных электростанциях пять из девяти энергоблоков сейчас работают и производят электроэнергию. При этом остальные четыре реактора находятся на разных стадиях остановки для планового технического обслуживания и заправки топливом. Ожидается, что два из них в ближайшее время должны вернуться в работу.

В МАГАТЭ также добавили, что в рамках поддержки ядерной и физической безопасности Хмельницкая АЭС и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива получили системы радиосвязи, закупленные за средства Евросоюза.

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Таким образом с начала полномасштабной войны Украина получила 135 международных поставок в рамках программы помощи от МАГАТЭ.

Ситуация в энергосистеме Украины

7 мая в результате вражеского обстрела временно оккупированная Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи. Они соединяют ее с объединенной энергосистемой Украины. Таким образом с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже восемь раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

Ранее, 9 апреля, в МАГАТЭ сообщили, что неподалеку Южноукраинской атомной электростанции было зафиксировано восемь беспилотных летательных аппаратов. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ядерная безопасность Украины находится под постоянной угрозой.

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