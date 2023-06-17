Президент США подчеркнул, что Украина может вступить в НАТО, но не автоматически.

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет упрощать путь для членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Отвечая на вопрос журналистов, упростит ли он барьеры для вступления Украины в НАТО, он категорически ответил "нет", пишет CNN.

"Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь упрощать", - сказал Байден.

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Президент США добавил, что Украина может стать членом НАТО, но это не должно произойти "автоматически", так как есть ряд вопросов, на которые необходимо иметь ответы.

"Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией способности к военной координации, но есть целый ряд вопросов. Безопасна ли их система? Это не коррумпировано? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО? Я думаю, что это произойдет. Я думаю, что это возможно. Но это не автоматически", - сказал Байден.

Президент США также назвал заявление президента России Владимира Путина о прибытии первого тактического ядерного оружия в Беларусь "совершенно безответственным".

Путь Украины в НАТО - новости

Как отмечает CNN, США и другие члены НАТО ведут переговоры о том, как и когда Украина может присоединиться. Ранее CNN со сылкой на источник сообщило, что Байден не против устранить одно из препятствий для вступления Украины в НАТО и отказаться от Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины, который был описан в соглашении 2008 года как "следующий шаг для Украины… на их прямом пути к членству".

ПДЧ представляет собой ряд военных и демократических реформ, которые страна-заявитель должна провести перед вступлением. ПДЧ, характеризуемый как "программа консультаций, помощи и практической поддержки с учетом индивидуальных потребностей стран, желающих вступить в Североатлантический союз", является процессом, который другие страны должны были предпринять для вступления в НАТО. Его отмена будет представлять собой небольшой шаг к облегчению вступления Украины в оборонительный альянс.

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Washington Post, США в предварительном порядке поддерживают план, который устранит барьеры на пути вступления Украины в НАТО, не устанавливая сроки для ее вступления. В США надеются, что это поможет преодолеть разногласия между странами-членами Альянса по поводу присоединения Киева.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам одобрить присоединение Украины к НАТО после войны без выполнения плана действий по членству.

Как писало издание Politico, среди членов НАТО растет поддержка присоединения Украины к Альянсу по упрощенному пути - без ПДЧ. Однако есть камни преткновения - некоторые европейцы опасаются, что снятие барьера ПДЧ еще больше разозлит Россию, что потенциально приведет к эскалации войны и затруднит восстановление связей с Москвой после войны.

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