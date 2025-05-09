Карина Бовсуновская

Срок избранной меры - 60 суток.

Суд избрал меру пресечения одному из задержанных на Закарпатье агентов венгерской спецслужб - он взят под стражу. Об этом сообщило "Суспільне", обнародовав фото из зала суда.

"Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии - содержание под стражей на 60 суток, начиная с 8 мая", - говорится в сообщении вещателя в Telegram.

Также журналисты сообщили, что женщине, которую подозревают в шпионской деятельности в пользу Венгрии, тоже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Видео дня

"По данным СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году", - напомнили в сообщении.

Задержание агентов на Закарпатье - что известно

Как сообщал УНИАН, СБУ разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии. Как оказалось, задачей этой ячей был сбор данных о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона и изучение общественно-политических взглядов местных жителей.

Отмечается, что куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности, а одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района.

Позже стало известно, что Венгрия выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в "шпионаже". По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, соответствующее решение и нота были вручены послу Украины в Будапеште.

Вас также могут заинтересовать новости: