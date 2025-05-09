Обе морские платформы получили антенны спутникового интернета Starlink.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) использует не менее два типа морских беспилотных дрононосцев для ударных операций в Черном море. В документальном фильме Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов" были показаны кадры с этими боевыми платформами, пишет "Мілітарний".

В издании отметили, что ГУР МО развивает флотилию морских дронов, часть которой составят безэкипажные платформы для запуска ударных дронов-камикадзе. С их помощью украинские войска смогут наносить удары по наземным и высокоманевренным надводным целям.

Журналисты обратили внимание, что в документальном фильме были показаны кадры с двумя морскими дронами, которые сильно отличаются от уже привычных ударных беспилотников Magura v5. Первый из них оснащен традиционным лодочным двигателем с лопастями вместо водометов, а также может нести четыре контейнера с готовыми к запуску FPV-дронами.

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"Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения различного типа - воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО", - поделился разведчик группы спецназначения, привлеченный к применению дронов этого типа.

Вторая модель дрононосца была представлена только на кадрах, на которых ее не так уж и легко разглядеть. В издании заметили, что она имеет совсем другую форму корпуса и оснащена пусковой установкой для четырех ударных беспилотников самолетного типа.

Журналисты считают, что второй морской дрононосец мог итспользоваться для доставки средств поражения к крымскому побережью в операциях подразделения Prymary ГУР МО. В издании напомнили, что в апреле в акватории Крыма были поражены несколько боевых катеров РФ и зенитный комплекс "Тор-М2".

Помимо этого в издании обратили внимание на то, что обе морские платформы получили антенны спутникового интернета Starlink. Благодаря этому радиус их боевой работы увеличивается.

Кроме того, в документальном фильме была впервые показана станция управления морской платформой с операторским креслом. Журналисты отметили, что в органы управления входят штурвал, который похож на авиационный, а также рычаг управления скоростью хода.

Изображения с дневных и ночных камер платформы выводятся на очки дополненной реальности оператора и дублируются на мониторе сзади. В издании предположили, что это необходимо для информирования других офицеров в пункте управления.

Революция дешевых морских дронов

Ранее основатель и директор Инициативы "Отражение войны" Джулиан Макбрайд заявил, что дешевые морские дроны Украины произвели революцию в истории войн. Он напомнил, что в начале мая украинская военная разведка с помощью морского дрона "Магура-7" с ракетами AA-11 Archer уничтожила два истребителя Су-30 вблизи Новороссийска.

Макбрайд подчеркнул, что Украина при поддержке "Укроборонпрома" массово производит морские дроны. Над проектами работает более 100 команд. Среди новых моделей - ТЛК-150 и ТЛК-400 с дальностью до 1200 км.

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