Будущее, которое нам всем обещали бесчисленные фильмы.

Словацкая компания Klein Vision представила AirCar 2 – первый "готовый к производству" прототип летающего автомобиля. Производство стартует в сентябре, а продажи запустят в начале 2026 года, пишет портал Top Gear.

Словацкие инженеры обещают скорость до 200 км/ч по дороге и до 250 км/ч в воздухе, а трансформация из одного состояния в другое занимает ~80 секунд. Запас хода в режиме самолета – до 1000 км.

Компания отметила, что длина машины в стандартном виде 5,8 м, за счет чего она помещается на стандартной парковке.

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Klein Vision планирует собирать до 100 машин в год. Цена передзаказа – от $800 тысяч до $1 млн.

Прототип Aircar уже получил сертификат летной годности и совершил более 500 успешных тестовых полетов.

Ранее стало известно, что Apple прекращает десятилетнее стремление по созданию собственного электромобиля. Вместо этого яблочная компания сосредоточилась на разработке домашних роботов. Это направление может стать следующим большим проектом для бизнеса Apple.

Меж тем глава Tesla Илон Маска обещает 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году. Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в супермаркетах, стирке и других задачах.

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