Екатерина Жирий

Курс гривни к евро установлен на уровне 46,75 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,55 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,75 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,53/41,56 грн/долл., а евро - 46,75/47,77 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 9 мая, не изменился и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 26 копеек и составляет 47,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,50 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 9 мая, вырос на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек - до 47,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 46,20 гривни за единицу иностранной валюты.

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