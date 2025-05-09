Он призывает Кремль немедленно согласиться на перемирие.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призыв американского лидера Дональда Трампа ввести полное прекращение огня в Украине на 30 дней.

Он написал в микроблоге X, что вчера вечером несколько раз говорил с президентом Соединенных Штатов Америки. По словам Макрона, партнеры должны работать над достижением перемирия без проволочек, фальшивых поводов или тактики растягивания времени:

"Украина уже выразила свою поддержку такому прекращению огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если она этого не сделает, мы готовы ответить решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с Соединенными Штатами".

Полное прекращение огня

Напомним, администрация Дональда Трампа в начале переговоров призвала Киев и Москву сначала полностью остановить боевые действия, а затем начинать искать мирный путь прекращения войны.

Видео дня

Украина сразу согласилась на полное перемирие, отметив, что теперь свое согласие должна дать РФ. Однако в Кремле постоянно отказываются от полного перемирия, взамен предлагая временные.

Прекращение огня, которые Москва вводит на несколько дней, активно нарушаются. В частности, последнее перемирие до 9 мая было нарушено россиянами уже множество раз.

Вчера Трамп провел новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После него он публично призвал обе стороны к 30-дневному безусловному прекращению огня.

Трамп предупредил, что в случае нарушения перемирия США и их союзники введут дополнительные санкции.

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