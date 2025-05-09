НАТО стремится согласовать новые цели на саммите лидеров альянса, включая Трампа, в Гааге 24-25 июня.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса достичь более высоких показателей расходов на оборону к 2032 году. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Агентство Reuters сообщило, что Рютте предложил членам НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% от их ВВП и еще на 1,5% на более широкие статьи, связанные с безопасностью, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%.

Схоф подтвердил эти цифры, которые представляют собой значительное увеличение по сравнению с текущей целью НАТО тратить 2% ВВП на оборону.

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Отмечается, что НАТО стремится согласовать новые цели на саммите лидеров альянса, включая Трампа, в Гааге 24-25 июня.

"Рютте направил всем членам НАТО письмо, в котором сообщил, что ожидает, что обязательство на саммите НАТО составит 3,5% на жесткие военные расходы, которые должны быть достигнуты в 2032 году, и 1,5% на сопутствующие расходы, такие как инфраструктура, кибербезопасность и тому подобное, которые также должны быть достигнуты к 2032 году", - заявил Схооф.

Он сказал, что правительство Нидерландов, где Рютте долгое время был премьер-министром, продолжит обсуждения, чтобы определить свою позицию по этому предложению.

По его словам, другие члены НАТО также рассматривают запрос Рютте и должны будут обсудить его со своими парламентам.

Траты стран НАТО на оборону

Двадцать два из 32 членов НАТО достигли текущего целевого показателя в 2%. Но лидеры по всему НАТО говорят, что эта цель больше недостаточна, поскольку теперь они считают Россию гораздо большей угрозой после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ни одна страна НАТО не достигла целевого показателя Трампа в 5%. По данным НАТО, США тратят на оборону около 3,2% ВВП. Польша тратит наибольшую долю своего ВВП - более 4%.

При этом правительства стран ЕС призывают приостановить принятие любых важных решений, которые связаны с США, среди которых и значительные оборонные инвестиции, пока не будут получены результаты саммита НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге.

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