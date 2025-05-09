Он больше не работает на территории Украины.

YouTube заблокировал канал бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и других лиц, против которых в Украине ввели санкции.

Как отмечается в сообщении на странице Центра противодействия дезинформации в социальной сети Facebook, в списке оказались каналы политолога Константина Бондаренко, блогера Дмитрия Васильца, российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой и лидера организации "Потон" Павла Онищенко:

"Все каналы не работают на территории Украины. Все вышеуказанные лица находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые ввел в действие своими указами президент Владимир Зеленский".

В ЦПД напомнили, что ранее YouTube уже блокировал каналы журналиста Александра Шелеста и политолога Вадима Карасева.

Видео дня

Санкции против Арестовича

Напомним, зимой 2023 года Арестович, который тогда был советником Офиса президента Украины, заявил, что российская ракета, которая попала в жилой дом в Днепре, якобы была сбита украинской противовоздушной обороной.

Утверждение Арестовича официально опровергли, однако его заявление вызвало широкий резонанс и критику. На фоне скандала советник ОП уволился с должности, а позже вообще покинул Украину.

После этого Арестович неоднократно делал заявления, которые совпадали с российской пропагандой, критиковал украинцев и заявлял о намерении баллотироваться в президенты. В частности, недавно он заявил, что в Украине притесняли "русскоязычные регионы".

1 мая против Арестовича в Украине ввели ограничительные меры. Согласно им, блогер лишается всех государственных наград, а его активы и торговые операции на территории страны блокируются.

Вас также могут заинтересовать новости: