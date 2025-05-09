Британский ветеран Второй мировой войны по имени Кен танком переехал электрокар Tesla, выражая свой протест против политических взглядов Илона Маска.
Короткий ролик, на котором 98-летний мужчина обращается к известному американскому миллиардеру, опубликован в YouTube-канале британской политической группы Led By Donkeys. Вместо номерного знака у Tesla Model 3 надпись "ФАШИЗМ". Видео, на котором ветеран давит электрокар танком Sherman, собрало более 217 тысяч просмотров только на YouTube:
"Илон Маск, самый богатый человек в мире, использует свою огромную власть для поддержки ультраправых в Европе, и его деньги поступают от автомобилей Tesla. У меня есть сообщение для господина Маска. Мы разгромили фашизм раньше и разгромим его снова".
За что критикуют Маска
Как известно, американский миллиардер открыто поддерживал правые политические силы в Европе, в частности, высказывался в пользу британского активиста Томми Робинсона, партии "Reform UK" и ультраправой партии "Альтернатива для Германии".
Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинял Маска и его сторонников в открытых нападках на европейские институты, разжигании ненависти и открытом призыве к людям поддержать наследников нацизма.
Известный музыкант Нил Янг выпустил песню "Let's Roll Again", в которой критикует Маска за его действия и сравнивает с фашистской идеологией. Также сообщалось о сокращении части потенциальных покупателей Tesla в Америке из-за отношения к Маску.
Кроме того, во время выступления на инаугурационном мероприятии Дональда Трампа Маск дважды выполнил жест, который многие восприняли как нацистское или фашистское приветствие.
Этот жест вызвал возмущение в Германии, где такие действия являются незаконными, а также в других европейских странах. Маск отверг обвинения, назвав их "грязными трюками" своих критиков.