По его словам, тот использует свою власть для поддержки ультраправых.

Британский ветеран Второй мировой войны по имени Кен танком переехал электрокар Tesla, выражая свой протест против политических взглядов Илона Маска.

Короткий ролик, на котором 98-летний мужчина обращается к известному американскому миллиардеру, опубликован в YouTube-канале британской политической группы Led By Donkeys. Вместо номерного знака у Tesla Model 3 надпись "ФАШИЗМ". Видео, на котором ветеран давит электрокар танком Sherman, собрало более 217 тысяч просмотров только на YouTube:

"Илон Маск, самый богатый человек в мире, использует свою огромную власть для поддержки ультраправых в Европе, и его деньги поступают от автомобилей Tesla. У меня есть сообщение для господина Маска. Мы разгромили фашизм раньше и разгромим его снова".

За что критикуют Маска

Как известно, американский миллиардер открыто поддерживал правые политические силы в Европе, в частности, высказывался в пользу британского активиста Томми Робинсона, партии "Reform UK" и ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Видео дня

Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинял Маска и его сторонников в открытых нападках на европейские институты, разжигании ненависти и открытом призыве к людям поддержать наследников нацизма.

Известный музыкант Нил Янг выпустил песню "Let's Roll Again", в которой критикует Маска за его действия и сравнивает с фашистской идеологией. Также сообщалось о сокращении части потенциальных покупателей Tesla в Америке из-за отношения к Маску.

Кроме того, во время выступления на инаугурационном мероприятии Дональда Трампа Маск дважды выполнил жест, который многие восприняли как нацистское или фашистское приветствие.

Этот жест вызвал возмущение в Германии, где такие действия являются незаконными, а также в других европейских странах. Маск отверг обвинения, назвав их "грязными трюками" своих критиков.

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