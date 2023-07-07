США создали коалицию для помощи Украине в отражении агрессии РФ.

В США высказались относительно членства Украины в НАТО. В Белом доме заявили, что Украина пока не выполнила требования для вступления в Альянс.

"На этом саммите союзники покажут поддержку Украины. Когда Путин начинал эту войну, он ожидал, что западное единство будет раздроблено, НАТО расколется, а поддержка Украины ослабнет со временем. Он ошибался", - заявил cоветник по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме.

При этом он указал, что США создали коалицию для помощи Украине в отражении агрессии РФ.

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"Мы вместе с украинцам, которые борются за свою свободу и независимость. В Вильнюсе президент Байден озвучит видение, в котором затронет современные вызовы, включая российскую агрессию и изменения климата", - подытожил советник по нацбезопасности.

В свою очередь президент США Джо Байден намерен встретиться с Зеленским в Вильнюсе, где будут обсуждаться взаимоотношения Альянса с Украиной. В частности, речь будет идти о пути Украины в будущее членство в НАТО и вопросах текущего сотрудничества.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главные новости

В Вильнюсе состоится саммит НАТО 11-12 июля. Власти Украины настаивают на решительные шаги со стороны Альянса, но присоединиться к оргнанизации Киев не сможет до конца войны.

При этом издание Washington Post отмечало, что Запад до сих пор не пришел к согласию о том, что же предложить Украине на саммите.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов дал неутешительный прогноз относительно саммита Альянса. Он считает, в Вильнюсе будут произнесены красивые речи о поддержке Украины, но реальной пользы не будет.