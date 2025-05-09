Кроме того, в течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города.

В субботу, 10 мая, станция метро "Майдан Независимости" временно не будет работать на вход и выход для пассажиров и это связано с проведением официальных мероприятий в Киеве с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничения продлятся с 5:38 до 12:00. В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" - "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

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Также отметили, что в случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия.

Пассажиров просят учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты.

В КГГА предупреждают, что в течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города.

Иностранные гости в Украине

Как сообщал УНИАН, 9 мая европейские министры и дипломаты в составе делегаций 35 государств и Совета Европы прибыли во Львов на День Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига поздравили главу европейской дипломатии Каю Каллас и европейских коллег.

Визит начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пожертвовали жизнью, защищая Украину от РФ.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отмечал, что будут два важных события - встреча министров иностранных дел ЕС и заседание основной группы (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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