Украина расценивает присутствие на российском параде чиновников зарубежных стран как недружественный шаг.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие лидеров и чиновников ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях в Москве 9 мая "не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев".

Как сообщили в МИД, нами были приглашены ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве: дипломатам был высказан демарш.

Первый заместитель министра Сергей Кислица подчеркнул, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.

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"Был отмечен весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней", - сказано в заявлении.

Кислица напомнил, что РФ продолжает отвергать попытки восстановить мир и до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Он утверждает, что Россия не придерживается даже провозглашенного ею самой "парадного" прекращения огня, продолжая ежедневные атаки украинских позиций вдоль всей линии фронта. В МИД добавили:

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины".

Парад в Москве на 9 мая

9 мая в Москве на Красной площади прошел военный парад. На нем присутствовали не только российский президент Владимир Путин, но и лидеры почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии и Сербии.

В марше также приняли участие военнослужащие "дружественных армий" из 13 стран: спецназовцы и десантники из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Таджикистана; почетный караул из Кыргызстана, Туркменистана и Китая; военная полиция из Египта; курсанты из Вьетнама; военнослужащие из Узбекистана, Лаоса, Монголии и Мьянмы. КНДР, бойцы которой воевали в Курской области, не направила военных для участия в параде. Однако на трибунах присутствовали северокорейские офицеры.

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