Эксперты по растениям назвали идеальное место для спатифиллумов (их также называют мирные лилии), если вы решили вынести их на улицу. Главное - избегать "одной худшей ошибки", пишет express.co.uk.

"Большинство комнатных растений прекрасно себя чувствуют на улице, но не так просто поставить их где угодно", - говорится в публикации.

Акцентируется, что место "имеет решающее значение".

Специалист по комнатным растениям Роб Стерлинг объяснил, что есть веская причина выносить комнатные растения на улицу. Во-первых, дождевая вода питает растения и защищает их от пыли:

"Большинство комнатных растений процветают при более высокой влажности на открытом воздухе, в то время как легкое движение воздуха над листьями помогает аккуратно их высушивать между ливнями и снижает риск грибковых заболеваний".

Не менее полезен для комнатных растений свежий воздух, добавил эксперт.

Где должен стоять спатифиллум - самая опасная ошибка

Садовники предупредили, что самое главное - не допускать попадания на спатифиллумы прямого солнечного света. Их листья чувствительны, поэтому эксперты советуют держать их в затененных местах.

"Спатифиллумам лучше всего подходит яркий, непрямой свет, поэтому, когда вы выносите их на улицу, выберите место в полутени, - сказала основательница All That Grows, в Homes and Gardens Салли Оллсоп. - Избегайте размещения их под прямыми солнечными лучами, так как это может сжечь их листья".

Садомница Лайвли Рут отметила, что спатифиллумы - "идеальные растения для крыльца", и их можно размещать на улице летом:

"Однако крайне важно размещать их в затененных местах. Прямые солнечные лучи могут обжечь их листья, поэтому обеспечение фильтрованного света и защита от резкого полуденного солнца гарантируют их благополучие".

Кроме того, по словам экспертов, важно поддерживать почву для спатифиллумов "влажной, но не мокрой" и остерегаться вредителей.

