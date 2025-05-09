Современная идентичность России - это милитаризм и уверенность в собственном праве развязывать войны.

Московский парад 9 мая 2025 года никоим образом не напоминал празднование мира, а наоборот выглядел как пугающее зрелище праздника войны. Об этом пишет московский корреспондент британского Sky News Айвор Беннетт.

"Я чувствовал, как трясется земля, когда мимо проезжали танки. Волосы на затылке встали дыбом от страха, когда фаланги войск ревели "Ура" в ответ своему главнокомандующему. А вид боевых беспилотников, демонстрировавшихся на своих пусковых установках, был на самом деле довольно отвратительным. Оружие, которое было на передовой вторжения России в Украину, было продемонстрировано в знак помпезности и патриотизма", - говорится в его публикации.

По мнению Беннетта, тогда как вся Европа в эти дни отмечает праздник мира, российские торжества напоминали празднование войны.

Видео дня

"Здесь была представлена не только военная техника, но и сама идентичность современной России", - пишет британский журналист.

Он отмечает, слава и жертвы Второй мировой войны были использованы Кремлем для оправдания нынешнего курса России.

"Для тех, кто наблюдал в Киеве и других европейских столицах [за московским парадом], это было откровенным предупреждением, что Москва не намерена отступать", - пишет Беннетт.

Британский журналист также считает показательным присутствие на параде китайского диктатора Си Цзиньпина, который получил почетное место справа от хозяина Кремля.

"Это не было неожиданностью, учитывая экономический спасательный круг, который Пекин предоставил [России], но это выглядело как особенно настойчивый жест в адрес Запада - что они смотрят на новый мировой порядок", - говорится в репортаже.

Путинский парад в Москве

Как писал УНИАН, сегодня на параде к 9 мая на Красной площади в Москве показали новые танки Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. Все они в широком смысле являются модернизированными версиями старых советских образцов. После парада эти танки дооснастят комплектами дополнительной защиты и направят в войска для участия в российско-украинской войне.

Также мы рассказывали, что Путин позвал на парад в Москву ряд иностранных лидеров, чтобы показать провал попыток международной изоляции России. Это был сигнал, что Запад должен заставить Украину к капитуляции, потому что капитуляция России невозможна.

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