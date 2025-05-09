Аналитики напомнили, что глобальной и основной задачей войск РФ сейчас является полная оккупация Донецкой области.

У войск РФ не было прямых задач наступать на Днепропетровскую область, но воспользоваться возможностью в случае достижения границ Донецкой области россияне могут, и, скорее всего, это сделают. К такому выводу пришли аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Предполагается, что достижение границ Донецкой области россияне обязательно используют для "победных" заголовков в рамках своей пропаганды, а Днепропетровскую область - "как усиление фактора и влияния на украинское общество".

Кроме того, как отмечается, россияне, скорее всего, могут использовать данную ситуацию для дестабилизации обстановки, а также чтобы оттянуть внимание и ресурсы Сил обороны Украины.

Видео дня

Также выход к границе Днепропетровской области может стать причиной активизации россиян с целью влиять на соседние участки фронта и ускорить продвижение своих сил:

"Но для этого к***пам необходимо задействовать значительные ресурсы, выйти на тактически-важные рубежи и иметь возможность, которую им могут только дать".

Война в Украине: какая основная задача россиян на сейчас

В DeepState напомнили, что глобальной и основной задачей войск РФ является полная оккупация Донецкой области.

"Впереди у мо***витов стоят задачи по полному захвату Торецка, Часового Яра, Покровска, Мирнограда, а еще дальше - Константиновка, Славянск, Краматорск, Северск, Лиман и еще сотни сел и городков. Силы обороны никогда не отдадут ни одного миллиметра земли просто так, и они это демонстрируют уже сегодня. Поэтому к***пам еще надо будет отдать очень много как ресурсов, так и времени, чтобы решиться оккупировать все эти населенные пункты, выполнить дедлайны и поставленные задачи и, что им вряд ли удастся в противостоянии с лучшей армией в мире", - оценили аналитики.

Риск наступления РФ на Днепропетровкую область: актуальное

Напомним, как писал УНИАН, ранее военный обозреватель Денис Попович заявлял, что Днепропетровская область является целью для россиян.

"Он (враг - УНИАН) доложить, что вышел на административные границы, ему это желательно сделать до 9 мая. Осталось немного времени. Будут пытаться рваться вперед. Хотя бы для того, чтобы сфотографироваться у стелы и доложить об этом".

Вас также могут заинтересовать новости: