Вчера два лидера поговорили по телефону.

В ходе вчерашнего телефонного разговора между президентами Украины и США обсуждалась сделка о полезных ископаемых и предложение о 30-дневном перемирии. Дональд Трамп остался доволен этим разговором, заявила на брифинге спикер Белого Дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Зеленский позвонил Трампу, чтобы сообщить, что украинский парламент ратифицировал ресурсную сделку.

"Я говорила с президентом об этом звонке, он сказал, что это был очень хороший и продуктивный разговор. И, конечно, сделка по критическим минералам – это здорово для Украины, но также, конечно, и для США и наших налогоплательщиков. Так что это был хороший разговор", – заявила пресс-секретарь.

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Поскольку Левитт упомянула, что Трамп и Зеленский обсуждали предложение о 30-дневном прекращении огня, один из журналистов поинтересовался, есть ли уже реакция Путина на эту инициативу.

"Насколько мне известно, нет, но, конечно, если будет реакция и обновления, я уверена, что вы вы услышите об этом непосредственно от президента", – сказала она.

На вопрос о возможной встрече Трампа с Путиным на следующей неделе, Левитт сослалась на более ранний ответ самого президента США – "этого не произойдет".

Предложение о 30-дневном перемирии: последние новости

Как писал УНИАН, США и Европа намерены в ближайшие дни выдвинуть России четкий ультиматум касательно 30-дневного перемирия. Кремль поставят перед жестким выбором – или согласиться на перемирие без всяких предварительных условий, или получить новый пакет совместных санкций Европы и Америки.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь рассказал, что в настоящее время рассматривается несколько опций того, как принудить Россию к миру. По его словам, "важной опцией" в частности являются гарантии безопасности для Украины.

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