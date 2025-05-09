'Мисс Украина' показала роскошный символический наряд на 'Мисс мира'

Ее образ олицетворяет женщину, как хранительницу жизни.

"Мисс Украина 2024" Мария Мельничук вскоре представит нашу страну на конкурсе "Мисс мира". Она уже готовится к предстоящему событию и делится с поклонниками своими образами.

Так, Мельничук показала образ под названием "Душа земли. Хранительница жизни".

Сообщается, что национальный костюм "Мисс Украина 2024" - это визуальный манифест, через символы пшеницы, солнца и ветра рассказывает миру об Украине как источник жизни, возрождения и надежды.

Видео дня

"В основе дизайна — глубокое уважение украинской природы, женщины и земли, которая кормит миллионы. Пшеница здесь не просто элемент декора, а символ продовольственной миссии Украины. В то время, когда продовольственная безопасность стала глобальным вызовом, этот костюм напоминает о роли Украины как одной из главных житниц планеты, которая продолжает обеспечивать мир хлебом даже во время войны", - говорится на официальной странице конкурса в Инстаграмме.

Золотистый оттенок ткани, объемная вышивка в виде колосьев, россыпь зерен по платью — это метафора украинской земли: щедрой, животворной, бесконечно сильной.

Прозрачная накидка, обнимающая плечи, символизирует степной ветер и беспредел украинских полей. А головной убор — солнечная корона из колосьев — олицетворяет не только солнце, но и оберегающую, лечащую и ведущую к возрождению женскую силу.

Напомним, ранее "Мисс Украина 2023" опозорилась заявлением о селе. София Шамия неуважительно высказалась о деревне, из-за чего стала жертвой хейта.

Вас также могут заинтересовать новости: