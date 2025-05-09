Он говорит, что пел в интерактивном музее Второй мировой войны военную песню "Катюша".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не имеет права критиковать его поездку в Российскую Федерацию.

Политик написал на своей странице в социальной сети Facebok, что прибыл в Москву, чтобы "почтить память более 60 тысяч солдат Красной Армии, погибших во время освобождения Словакии", и вообще не согласен с политикой "железного занавеса", над которой якобы работает Каллас:

"Как высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, вы не имеете никаких полномочий критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всем вопросам европейской повестки дня. Я спрашиваю вас, как можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не должны встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них есть разногласия во мнениях".

Как пишет Dennik N, в обращении к Словакии Фицо сообщил, что уже провел в Москве переговоры с лидером Вьетнама. В дальнейшем у него запланированы встречи с президентами Бразилии, Китая и Российской Федерации

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"Думайте о моем присутствии в Москве как о четкой попытке протянуть руку через этот железный занавес для нормального, дружественного и экономического сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал он.

Визит Фицо в Москву

Как сообщал УНИАН, премьер Словакии оказался в центре международного скандала после своей поездки в Москву для участия в параде ко Дню победы.

Он стал единственным лидером страны-члена ЕС, который принял участие в мероприятии, что вызвало волну критики со стороны европейских партнеров.

Литва, Эстония, Латвия и Польша закрыли свое воздушное пространство для правительственного самолета Фицо, заставив его совершить обходной маршрут через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал участие Фицо в параде "позором" для Европы, особенно на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.

А глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Фицо "стоит на неправильной стороне истории" и осудила его присутствие рядом с Путиным во время военного парада.

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