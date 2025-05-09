Ожидается, что новые Galaxy Watch распрощаются с классическим круглым дизайном.

Похоже, новые смарт-часы Samsung распрощаются с классическим круглым дизайном. Журналисты Android Authority получили доступ к файлам прошивки One UI 8 и поделились внешним видом еще не представленных Galaxy Watch 8 и Watch Classic.

С новым "квадратным" дизайном и прямоугольным дисплеем такие часы будут больше похожи на Apple Watch и флагманскую модель Watch Ultra, которая отличается защищенным и более громоздким дизайном.

С чем может быть связан редизайн, неизвестно – особенно если учитывать, что элементы интерфейса Wear OS оптимизированы для круглого дисплея. Обозреватели считают, что причина в конкуренции с Apple Watch, которые выпускаются только в прямоугольных корпусах. Он лучше подходят для пользовательского интерфейса носимых устройств.

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Как отмечается в отчете, Galaxy Watch 8, похоже, сохранит свои две кнопки, в то время как Galaxy Watch 8 Classic добавит кнопку Quick Button, как у Ultra.

Восьмое поколение умных часов Samsung уже появилась в списке сертификаций FCC, что указывает на скорый анонс. Устройства получат LTE, WiFi (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.3, NFC, поддержку Now Bar и аккумулятор большего объема, чем у Galaxy Watch 7.

В ближайшие дни Samsung представит свой самый тонкий смартфон. Толщина корпуса у Galaxy S25 Edge будет составлять всего 5,85 мм. Также он получит богатый набор фирменных ИИ-функций Galaxy AI и производительность флагманского уровня.

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