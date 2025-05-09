Конфликт между Пакистаном и Индией стал площадкой для испытаний китайского оружия, - CNN

Китай уже долгие годы поставляет свое оружие Пакистану.

Акции китайской оборонной компании AVIC Chengdu Aircraft выросли на 40% после заявления Пакистана о том, что страна использовала истребители J-10C для сбития индийских боевых самолетов. В МИД Китая же говорят о том, что не знакомы с ситуацией.

Как пишет CNN, Китай является основным поставщиком оружия для Пакистана. Именно поэтому Пекин, вероятнее всего, будет внимательно следить за тем, как его вооружение применяют в реальных боевых условиях.

Поставки оружия в Пакистан

В издании напомнили, что Китай уже более четырех десятилетий не вел крупных войн. Под руководством лидера Си Цзиньпина страна стремительно развивает свои вооруженные силы, вкладывая ресурсы в разработку передового оружия и технологий.

Видео дня

Журналисты отметили, что Китай давно называет Пакистан "железным братом". По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние пять лет 81% импортируемого Пакистаном оружия было китайского производства.

В издании поделились, что Китай поставляет Пакистану современные истребители, ракеты, радары и системы ПВО. Они могут сыграть ключевую роль в конфликте с Индией.

"Это превращает любое взаимодействие между Индией и Пакистаном в фактическую испытательную среду для китайского военного экспорта", - сказал в разговоре с журналистами директор по международной безопасности Азиатско-Тихоокеанского фонда Саджан Гохел.

Более того, китайские и пакистанские военные проводят все более сложные совместные учения в воздухе, на море и на суше, подчеркнули в издании. В частности, армии этих стран проводят имитацию боевых действий и даже учения с заменой экипажей.

"Многолетняя поддержка Пекином Исламабада - с помощью техники, обучения, а теперь еще и нацеливания с помощью искусственного интеллекта - незаметно сместила тактический баланс. Это уже не просто двустороннее столкновение - это взгляд на то, как китайский оборонный экспорт меняет региональную систему сдерживания", - рассказал журналистам старший научный сотрудник американского Фонда защиты демократий Крейг Синглтон.

В издании отметили, что Пакистан заявляет о сбитии пяти индийских истребителей своими самолетами J-10C в ходе часового боя. Индия не признала потерь самолетов, а Пакистан пока не предоставил доказательств. Тем не менее в Минобороны Франции говорят о потере как минимум одного из самых новых и передовых военных самолетов Индии - истребителя Rafale французского производства.

"Если это подтвердится, то это указывает на то, что имеющиеся в распоряжении Пакистана системы вооружений, как минимум, современны или актуальны по сравнению с тем, что предлагает Западная Европа (особенно Франция)", - считает основатель оборонно-аналитической компании Quwa Group Inc Билал Хан.

Что известно о J-10C

Журналисты напомнили, что J-10C является новейшей версией китайского одномоторного многоцелевого истребителя J-10. Он поступил на вооружение китайских ВВС в начале 2000-х годов.

В издании рассказали, что J-10C классифицируется как истребитель поколения 4++. Он выделяется уменьшенной радиолокационной заметностью.

Пекин поставил первую партию J-10CE (экспортной версии самолета) Пакистану в 2022 году. Сейчас это самый современный истребитель в арсенале страны, добавили в издании.

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа в Пекине Чжоу Бо заявил в разговоре с журналистами, что если J-10CE действительно сбил французские Rafale, это станет огромным толчком к повышению доверия к китайским системам вооружений.

Воздушный бой между Индией и Пакистаном - что известно

Ранее в CNN писали, что воздушный бой между пакистанскими и индийскими истребителями, в результате которого якобы были сбиты пять индийских самолетов, стал одним из крупнейших и самых продолжительных в истории современной авиации. По словам высокопоставленного источника в пакистанской службе безопасности, всего в воздушном бою участвовали 125 истребителей.

Отмечается, что ни индийские, ни пакистанские истребители не покидали свое воздушное пространство. Воздушный бой длился более часа.

Судя по фото, которые выложили в сеть, Воздушные силы Индии потеряли в бою с Пакистаном по меньшей мере один новейший французский истребитель Dassault Rafale.

Вас также могут заинтересовать новости: