По словам Петера Сийярто, решение уже вручено послу Украины в Будапеште.

Венгрия выслала двух украинских дипломатов из-за обвинений в "шпионаже". Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время своего видеообращения.

"Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение и нота были вручены послу Украины в Будапеште здесь, в МИД, в последние несколько минут", - подчеркнул он.

Министр отметил, что в Украине с начала полномасштабного вторжения становится все сильнее антивенгерская пропаганда. А причиной нынешней "клеветнической кампании против венгров" является такой же, как и предыдущих, а именно из-за того, что Венгрия не хочет предоставлять оружие Украине.

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По его словам, его страна "не может терпеть клеветническую кампанию против венгров".

Разоблачение шпионской сети военной разведки Венгрии - что известно

Как писал УНИАН, СБУ разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии. По информации ведомства, задачей этой ячей был сбор данных о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей.

Как оказалось, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности, а одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района.

В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отреагировал на задержание венгерских шпионов на Закарпатье. Он считает, что в Украине часто применяется антивенгерская пропаганда, "которая во многих случаях, как выяснялось, не имеет под собой никаких оснований".

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