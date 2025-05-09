Страны ЕС ранее согласились использовать проценты от замороженных российских активов для помощи Украине.

Франция собирается использовать доходы от замороженных активов России для обслуживания самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые были переданы Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время встречи глав МИД стран ЕС, пишет Le Figaro.

"Мы вскоре объявим, что благодаря мобилизации доходов от замороженных активов Франция сможет через свою компанию KNDS обеспечить оперативное обслуживание гаубиц CAESAR, которые Франция поставила Украине, чтобы противостоять атакам России", - сказал он.

Также Жан-Ноэль Барро заявил, что российского диктатора Владимира Путина нужно заставить пойти на полное прекращение огня. Он подчеркнул, что страны ЕС хотят мира.

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"Сегодня единственное препятствие на пути к миру находится в Москве, он проводит парады, его зовут Владимир Путин. Вчера президент республики несколько раз разговаривал с президентом Трампом (президент США Дональд Трамп - УНИАН), которому он выразил это твердое убеждение", - добавил глава МИД Франции.

В издании отметили, что страны Евросоюза согласились использовать проценты от замороженных российских активов для помощи Украине. В частности, франко-немецкий оружейный концерн KNDS в 2024 году оформил в Париже создание дочернего предприятия в Украине. После этого было объявлено об учреждении центра технического обслуживания Caesar.

Журналисты напомнили, что Франция передала около 60 гаубиц CAESAR Украине. Они способны выпускать шесть снарядов менее чем за минуту на дальность до 40 км.

Потери САУ CAESAR в Украине и их ценность

Ранее комитет национальной обороны и вооруженных сил парламента Франции опубликовал публичный отчет, который показал, что французская самоходная гаубица CAESAR прекрасно показала себя в реалиях российско-украинской войны. Отмечается, что на украинском фронте было потеряно менее 10% поставленных Украине пушек CAESAR.

В отчете утверждается, что уровень потерь CAESAR оказался в 2-3 раза ниже, чем у некоторых других артиллерийских систем аналогичной архитектуры. Аналитики объясняют это тем, что CAESAR имеет меньшие габариты и поэтому ее легче замаскировать на позиции. Кроме того, его полевой ремонт проще, а машина имеет "аварийные системы", которые позволяют отойти с позиции после поражения.

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