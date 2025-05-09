Если Кремль и дальше будет уклоняться от остановки боевых действий, новая администрация США впервые введет санкции против "друга Владимира".

США и европейские союзники почти согласовали финальное предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа Москвы от предложения предусмотрено совместное введение новых санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник во французской дипломатической институции.

Издание отмечает, что накануне президент США Дональд Трамп повторил призыв к 30-дневному безусловному прекращению огня между Россией и Украиной и предупредил о возможности введения санкций совместно с партнерами, если боевые действия будут продолжаться.

Украина давно согласилась на это предложение, но Россия пытается уклоняться, в частности введя в одностороннем порядке трехдневное прекращение огня с 8 по 10 мая, чтобы отметить 80-ю годовщину поражения гитлеровской Германии. Теперь же Россию поставят перед окончательным выбором.

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"Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения. В течение следующих часов или дней может быть объявлено о прекращении огня - либо на 30 дней, либо поэтапное, что сейчас все еще обсуждается", - сказал дипломатический источник на условиях анонимности.

По словам собеседника журналистов, сейчас продолжаются дискуссии о том, следует ли Украине объявить одностороннее перемирие, поставив Кремль перед фактом, или все же стоит дать России немного времени, чтобы отреагировать на само предложение. Но в любом случае, если Россия откажется, против нее будут применены новые санкции США и ЕС.

Предложение 30-дневного перемирия: что нужно знать

Как писал УНИАН, в марте США предложили установить 30-дневное перемирие между Украиной и Россией, чтобы на этой почве начать переговоры об окончательном завершении войны. Это предложение поддержали Украина, а также европейские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку этой инициативе, отметив, что трехдневное перемирие, предложенное Россией на 9 мая, является недостаточным для достижения существенного прогресса в мирных переговорах. Он отметил, что модель 30-дневного перемирия является оптимальной, поскольку за несколько дней невозможно ни о чем договориться.

Однако Россия отказалась поддержать инициативу о 30-дневном прекращении огня, подчеркивая, что любое перемирие должно учитывать российские "территориальные достижения" и "беспокойство" Москвы. Кремль также выдвинул ряд условий, включая остановку мобилизации в Украине и перевооружение Вооруженных сил Украины, а также взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

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