Многие знают, что кефир полезен, но как именно - нужно разобраться.

Многие знают, что кефир полезен для здоровья кишечника, но у этого напитка есть еще множество немаловажных полезных свойств. К примеру, имеются доказательства, что кефир может помогать бороться с инфекциями, регулировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровье сердца, способствовать снижению веса и не только, пишет VeryWell Health.

Улучшает пищеварение и здоровье кишечника

Пробиотики в кефире питают полезные бактерии кишечного микробиома — сообщества микроорганизмов, живущих в системе пищеварения. Микробиом кишечника влияет и на другие аспекты здоровья.

Например, имеются доказательства постоянной связи между кишечником и мозгом, что может играть роль в развитии или предотвращении различных заболеваний. Установлено, что баланс микрофлоры помогает облегчить проблемы ЖКТ, такие как запор, боли в животе и вздутие.

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Сколько времени нужно, чтобы кефир "вылечил" кишечник? Одно исследование показало, что у участников, употреблявших кефир в течение восьми недель, значительно улучшились симптомы пищеварения. Однако срок восстановления может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов. Важно учитывать, что кефир может быть богат FODMAP-компонентами (ферментируемыми углеводами), которые провоцируют симптомы СРК (синдрома раздражённого кишечника). Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать кефир при СРК.

Борется с инфекциями

Кефир обладает уникальными антибактериальными свойствами. Уже сейчас известно, что кефир может снижать уровень ряда бактерий, в том числе Streptococcus mutans, который вызывает кариес; Helicobacter pylori — инфицирует желудок, вызывает язвы; и Clostridioides difficile — причина диареи и колита.

Кроме того, одно исследование показало, что кефир может помогать организму в борьбе с вирусными инфекциями, включая COVID-19, за счёт влияния на иммунную реакцию.

Улучшает здоровье сердца

Кефир обладает природными свойствами ингибитора АПФ (ангиотензин-превращающего фермента), что может способствовать снижению давления и рисков инсульта.

В исследовании женщин с ожирением те, кто потреблял по 4 порции кефира в день в течение 8 недель, показали снижение общего холестерина, не-ЛПВП и ЛПНП (плохого холестерина) по сравнению с группой, употреблявшей только 2 порции обезжиренного молока.

Укрепляет кости

Кефир богат питательными веществами, важными для здоровья костей, включая кальций. Также он содержит витамин K2, который помогает метаболизму кальция и снижает риск переломов. Получение достаточного количества кальция важно для сохранения плотности костей с возрастом.

Исследования на животных показали, что кефир предотвращает потерю костной массы, поэтому он может быть полезен при остеопорозе.

Регулирует уровень сахара в крови

Хотя данных до сих пор пока недостаточно, некоторые исследования показывают, что кефир может снижать уровень глюкозы натощак и также уровень инсулина. Однако в одном из исследований кефир все же не повлиял на уровень HbA1c — показатель долгосрочного контроля сахара.

Обзор 2023 года шести исследований пришёл к выводу, что кефир может снижать инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки плохо реагируют на инсулин и не усваивают глюкозу.

Снижает воспаление

Регулярное употребление кефира может быть полезно при воспалительных заболеваниях, таких как ВЗК (воспалительные заболевания кишечника). Однако важно соблюдать всю противовоспалительную диету, а не только включать кефир.

Также кефир может снижать аллергические и астматические воспалительные реакции и уменьшать риск метаболического синдрома.

Улучшает память

Одно исследование показало, что употребление 240 мл кефира ежедневно в течение 4 недель улучшало память у взрослых. Однако точно неизвестно, какие компоненты кефира отвечают за это улучшение.

Исследователи отметили, что улучшение памяти не было связано с изменениями уровня Lactobacillus, поэтому необходимы дополнительные исследования.

Снижает уровень стресса

Предварительные исследования, включая работы на мышах, показали, что кефир может положительно влиять на стресс и тревожность. Он регулирует уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF), важного для работы мозга.

Также у мышей снижались уровни кортикостерона — гормона, аналогичного человеческому кортизолу.

Поддерживает контроль веса

Есть значительные исследования о влиянии пробиотиков и ферментированных продуктов на избыточный вес. Хотя механизм пока до конца не ясен, существует связь между их употреблением и снижением массы тела и жировых отложений.

Также он содержит магний, калий, железо, цинк и медь, что способствует здоровью клеток.

Побочные эффекты и взаимодействия

Хотя кефир полезен, он подходит не всем. Есть данные, что пробиотики могут быть небезопасны для людей с иммунодефицитом. В редких случаях пробиотики вызывали грибковые и бактериальные инфекции.

Перед включением кефира в рацион при наличии хронических заболеваний проконсультируйтесь с врачом.

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