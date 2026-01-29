В Китае отреагировали на обвинения о помощи России в изготовлении ракет 'Орешник'

Войну РФ против Украины Пекин продолжает называть "украинским кризисом".

В Китае прокомментировали расследование британской газеты The Telegraph о том, что страна поставляет России оборудование для изготовления ракет, в частности "Орешника". Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Го Цзякун эту информацию не подтвердил.

"Позиция Китая по украинскому кризису (войне РФ против Украины, – УНИАН) последовательна и понятна. Мы никогда не разжигаем конфликт, не используем ситуацию в своих интересах и не принимаем перекладывание вины", – заявил он во время брифинга.

Когда спикера внешнеполитического ведомства Китая попросили прокомментировать атаки РФ по украинской энергетической инфраструктуре и возможность оказания помощи Украине, он уклонился от прямого ответа. Представитель МИД Китая ответил так:

"Китай последовательно призывает все стороны придерживаться трех принципов: предотвращения распространения боевых действий в Украине, предотвращения эскалации конфликта и воздержания от провоцирования дальнейших конфликтов, чтобы совместно создать условия для политического урегулирования кризиса".

Го Цзякун также отметил, что Китай и в дальнейшем будет играть "конструктивную роль в смягчении гуманитарной ситуации в Украине своим собственным путем".

Сотрудничество Китая и России в контексте российско-украинской войны

Институт изучения войны сообщал, что Китай помогает России наращивать производство ударных дронов. Аналитики утверждают, что Пекин поставляет Москве микросхемы для дронов, что позволяет РФ усиливать атаки по украинским городам и усложняет логистику на фронте.

Первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский ранее рассказывал, что сейчас между Китаем и РФ реализуется более 60 проектов на сумму свыше 100 млрд долларов. Они охватывают сразу несколько сфер.

По словам Луговского, именно благодаря поддержке Пекина российский ВПК может увеличивать темпы производства боеприпасов для артиллерии, мин, крылатых и баллистических ракет, а также ракет для систем ПВО.

