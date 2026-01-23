В Госдуме предложили сделать вход в интернет по паспорту

Предлагается контролировать каждую публикацию и каждый комментарий в Сети.

В России уже активно ведется работа по изоляции Рунета от глобальной Сети. Однако на простом отрезании россиян от информации с Запада власти останавливаться не намерены.

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступил с инициативой полностью деанонимизировать российских пользователей интернета, приняв закон об обязательной идентификации пользователей по паспорту.

"Мы должны полностью почистить весь интернет от анонимного контента и от анонимных аккаунтов, от возможностей использовать ботов, использовать ботофермы, массовый постинг, производство массового контента с помощью нейросетей и так далее", – заявил депутат в беседе с ТАСС.

Свинцов предлагает принять отдельный закон "о честном, чистом и легальном интернете", чтобы можно было "однозначно идентифицировать" того, кто стоит "за каждым постом". По мнению депутата, это поможет побороть "манипуляции, буллинг, мошенничество, преступления, какие-то вымогательства".

Цензура в России

Как писал УНИАН, в России систематически вводятся гласные и негласные запреты на западные соцсети и сайты. В прошлом году начали блокировать звонки в месенджерах Телеграм и WhatsApp. До этого была замедлена работа YouTube, хотя на полную его блокировку власти пока не решились.

Параллельно российские власти пытаются переводить россиян в подконтрольные ФСБ соцсети. Помимо давно существующих "Вконтакте", "Рутьюба" и прочих платформ, с недавних пор россиян полупринудительно загоняют в мессенджер "Макс", созданный на замену "Телеграму".

