Абрамович объявил 'войну' Лондону: не хочет отдавать Украине миллиарды от продажи 'Челси'

Российский миллиардер Роман Абрамович готовится к масштабной судебной битве с правительством Великобритании за 2,35 миллиарда фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси". Бизнесмен категорически отвергает право Лондона в одностороннем порядке распоряжаться замороженными деньгами на счете одной из его фирм, сообщает издание The New York Times, которое ознакомилось с перепиской сторон.

Британское правительство требует немедленно передать всю сумму на помощь пострадавшим от войны в Украине. В ответ юридическая команда Романа Абрамовича сообщила правительству Великобритании, что средства от продажи "Челси" в 2022 году "полностью" принадлежат ему, и что он готов бороться с любыми попытками конфискации этих средств.

В течение этих двух лет сумма в 3,1 миллиарда долларов до сих пор заморожена на счете компании Fordstam Ltd. Эта фирма полностью принадлежит Абрамовичу. Премьер-министр Кир Стармер теряет терпение, и еще в декабре Министерство финансов Великобритании опубликовало заявление, в котором прямо указало миллиардеру: "время истекает".

Юристы обвиняют правительство в политических играх и называют давление на бизнесмена формой незаконного наказания. По словам адвокатов, британские чиновники игнорируют юридические тонкости ради громких заголовков.

"Во время ограниченного взаимодействия с властями Великобритании в течение этого периода господин Абрамович последовательно стремился решить сложные правовые вопросы, препятствующие осуществлению пожертвования, чтобы продвинуть свое заявленное намерение передать средства на благотворительность", - говорится в письме защиты.

Стармер обещает довести дело до суда, ведь Лондон хочет обеспечить перевод каждой копейки тем, чью жизнь разрушила агрессия РФ. Однако юристы Абрамовича утверждают, что угрозы процессами не имеют правовых оснований.

В чем суть претензий к Абрамовичу

Конфликт обострился из-за вопроса получателей помощи. В 2022 году Абрамович обещал отдать прибыль "всем жертвам войны", а впоследствии выяснилось, что под этой формулировкой он имел в виду и российскую сторону. Также миллиардер хотел финансировать проекты за пределами Украины.

Министр иностранных дел Иветт Купер подтвердила жесткую позицию Лондона: "Эти деньги были обещаны Украине более трех лет назад. Пришло время, чтобы Роман Абрамович сделал правильную вещь, но если он этого не сделает, мы будем действовать. Вот почему была выдана лицензия. Пришло время использовать эти деньги для восстановления жизни людей, которые стали свидетелями разрушений в результате незаконной войны Путина", - заявила Купер.

Интересно, что дополнительно ситуацию осложняет долг. Клуб "Челси" был должен 1,4 миллиарда фунтов компании Camberley International с острова Джерси. Эта фирма связана с Абрамовичем. Сейчас на Джерси продолжается уголовное расследование в отношении источников доходов миллиардера.

"Господин Абрамович решительно отрицает обвинения и оспаривает расследование, которое, по его мнению, было начато из ненадлежащих политических мотивов, и в настоящее время участвует в связанном судебном процессе против правительства Джерси за незаконный сговор и злоупотребление государственной должностью в результате его действий", - отмечают адвокаты в письме.

Какие последние новости о деньгах Абрамовича

Мы уже сообщали, что, по мнению Владимира Зеленского, Украина может получить деньги за продажу "Челси". Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Это 2,5 млрд фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов", - заявил Зеленский.

А вот британское издание The Telegraph выражает сомнения по поводу того, что эти средства когда-нибудь поступят в Украину. Согласно публикации, правительство Великобритании готовилось к судебному разбирательству с Романом Абрамовичем в период, когда тот находился под санкциями. Спор возник из-за разных интерпретаций "соглашения об обязательствах".

