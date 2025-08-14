Российские власти пытаются силой пересадить всех на отечественный мессенджер Max, который контролируется спецслужбами.

13 августа в России начали блокировать голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Основной причиной якобы является противодействие мошенничеству и терроризму.

Обе платформы прокомментировали решение российских властей ограничить доступ к функционалу мессенджеров. В заявлении WhatsApp сказано, что их сервис конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и именно это вызывает сопротивление со стороны российских властей.

"Именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для более 100 миллионов наших пользователей в стране. Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в России", – говорится в сообщении.

Как пишет Reuters, Telegram в ответ на очередную волну блокировок в России сообщил, что его модераторы с помощью ИИ и машинного обучения ежедневно удаляют миллионы вредоносных сообщений и активно борются с мошенничеством и призывами к насилию.

Кроме того, в "Телеграме" подчеркнули, что в мессенджер недавно были добавлены "детализированные настройки конфиденциальности для звонков", которые позволяют пользователям мессенджера определять, от кого принимать звонки, или полностью отключить их.

Интернет-цензура в России уже жестче китайской

После вторжения в Украину в феврале 2022 года российские власти усилили контроль над интернет-пространством. В частности, были заблокированы Facebook, Instagram, Discord и ряд других популярных ресурсов. Также власти массово удаляют VPN-сервисы и штрафуют за их использование.

В июле 2025 года в России запустили новую платформу – мессенджер Max от компании VK, который напоминает китайский WeChat. Приложение имеет доступ к микрофону, камере, геолокации, контактам и файлам пользователя, более того, оно контролируется спецслужбами.

Напомним, что 8 июля на территории России зарегистрирован самый масштабный сбой в работе интернета. Проблемы возникли у десятков тысяч российских пользователей.

