На живописном острове в Европе можно жить бесплатно, если вас возьмут на одну работу

Те, кто хочет сменить суетную городскую жизнь на более спокойную, могут воспользоваться предложением пожить бесплатно на живописном шотландском острове Малл, но для этого придется работать в пекарне, пишет Mirror.

Пекарня Island Bakery в городке Тобермори на острове Малл ищет двух работников на производство. При этом предлагает двухкомнатную квартиру и зарплату от 22 000 до 24 000 фунтов стерлингов.

Отмечается, что предложение подойдет тем, кто планирует переезд и имеет минимальный опыт работы с выпечкой. У пекарни Island Bakery неплохая репутация - она предлагает свое известное печенье в нескольких элитных магазинах.

Работать придется по одному из двух графиков: с 14:00 до полуночи с понедельника по четверг или с 6:00 до 14:00 с понедельника по пятницу.

В статье говорится, что объявление о поиске работников стало популярным в интернете, поскольку вакансии с предложением жилья на острове Малл являются относительно редкими. Пекарня четко дала понять, что будет отдавать предпочтение кандидатам, готовым разделить квартиру, ведь жилье подходит для двух человек. Поэтому те, у кого есть партнер или партнерша, которые также хотят переехать, могут иметь больше шансов получить эту должность.

Как пекарня, так и жилье расположены в городке Тобермори, который признан одним из "самых красочных мест в мире". Население здесь составляет всего 900 жителей.

Издательство Lonely Planet, которое выпускает туристические путеводители, отметило "кинематографические пейзажи" и "выразительную дикую природу" острова. Впрочем, признало, что ему может не хватать средиземноморского солнца.

"Великолепная дикая природа острова включает беркутов и белохвостых орланов, малых полосатиков и гигантских акул, которых вы сможете часто видеть, если все же решите переехать в эту прекрасную деревню", – говорится в статье.

Ранее УНИАН писал, что в Эгейском море есть остров, где можно жить бесплатно, но при этом нужно работать волонтером в приюте для кошек и помогать ухаживать за животными. Речь идет об историческом острове Сирос, где расположен приют Syros Cats, который с 1990-х годов считается одним из пионеров в сфере защиты кошек в Греции.

Приют принимает волонтеров со всего мира, предлагая им погрузиться в ежедневный уход за животными и одновременно пожить на греческом острове.

