'Это вопрос национальной безопасности': Сийярто отреагировал на задержание денег Украины

Вопрос задержанных украинских средств, которые перевозили автомобили Ощадбанка, касается национальной безопасности Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Magyar Nemzet.
В частности, Сийярто задался вопросом, не имеет ли эта сумма денег отношения к вмешательству в парламентские выборы в Венгрии.
"На что они потратили и на что тратят эту огромную сумму денег? Имеет ли эта перевозка сотен миллионов евро и долларов в Венгрию какое-то отношение к все более очевидному вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос заключается в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено здесь, в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано", - отметил глава МИД Венгрии.
Комментируя вызов посла Венгрии в украинский МИД, Сийярто заявил, что у украинцев "вспыхнула серьезная паника после того, как они были уличены в перевозке сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию".
"И это является вопросом национальной безопасности Венгрии, потому что было бы хорошо знать, почему люди, связанные с украинскими спецслужбами и армией, сопровождали эту поставку наличных", - добавил Сийярто.
Он добавил, что если ответы на эти вопросы Украина не предоставит, тогда Венгрия самостоятельно будет их искать.
Венгрия и Украина: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в сохранении Украины, поскольку "для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то". Орбан добавил, что безопасность будет гарантирована в том случае, если Россия не будет соседом Венгрии. По его словам, Киев может рассчитывать на поддержку Венгрии. При этом Орбан подчеркнул, что "Украину не хотят принимать в ЕС". По словам премьера Венгрии, Украина имеет 4 требования: поддержать войну, дать ей деньги, отказаться от российских энергоресурсов и принять ее в Евросоюз, венгерское правительство ни одно из этих требований не хочет поддерживать.
Также мы писали, что в Венгрии привлекли военных, правоохранителей и охранные компании к защите 75 объектов энергетической инфраструктуры из-за "угрозы со стороны Украины". В частности, была усилена охрана электростанции Матравидек в Леринке. Отмечается, что решение об усилении охраны энергетических объектов правительство Венгрии приняло еще 25 февраля.