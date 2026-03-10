'Это вопрос национальной безопасности': Сийярто отреагировал на задержание денег Украины

Глава МИД отметил, что Венгрия хочет знать, на что была предназначена огромная сумма денег.

Вопрос задержанных украинских средств, которые перевозили автомобили Ощадбанка, касается национальной безопасности Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Magyar Nemzet.

В частности, Сийярто задался вопросом, не имеет ли эта сумма денег отношения к вмешательству в парламентские выборы в Венгрии.

"На что они потратили и на что тратят эту огромную сумму денег? Имеет ли эта перевозка сотен миллионов евро и долларов в Венгрию какое-то отношение к все более очевидному вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос заключается в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено здесь, в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано", - отметил глава МИД Венгрии.

Комментируя вызов посла Венгрии в украинский МИД, Сийярто заявил, что у украинцев "вспыхнула серьезная паника после того, как они были уличены в перевозке сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию".

"И это является вопросом национальной безопасности Венгрии, потому что было бы хорошо знать, почему люди, связанные с украинскими спецслужбами и армией, сопровождали эту поставку наличных", - добавил Сийярто.

Он добавил, что если ответы на эти вопросы Украина не предоставит, тогда Венгрия самостоятельно будет их искать.

Венгрия и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в сохранении Украины, поскольку "для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то". Орбан добавил, что безопасность будет гарантирована в том случае, если Россия не будет соседом Венгрии. По его словам, Киев может рассчитывать на поддержку Венгрии. При этом Орбан подчеркнул, что "Украину не хотят принимать в ЕС". По словам премьера Венгрии, Украина имеет 4 требования: поддержать войну, дать ей деньги, отказаться от российских энергоресурсов и принять ее в Евросоюз, венгерское правительство ни одно из этих требований не хочет поддерживать.

Также мы писали, что в Венгрии привлекли военных, правоохранителей и охранные компании к защите 75 объектов энергетической инфраструктуры из-за "угрозы со стороны Украины". В частности, была усилена охрана электростанции Матравидек в Леринке. Отмечается, что решение об усилении охраны энергетических объектов правительство Венгрии приняло еще 25 февраля.

