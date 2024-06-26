Москва обвинила ЕС в "эскалации".

Россия ограничила вещание 81 европейского средства массовой информации на своей территории.

Министерство иностранных дел РФ назвало это ответом на принятое Советом Европейского Союза решение запретить любую вещательную активность пропагандистским СМИ РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российская газета".

В день, когда это решение вступает в силу, Москва опубликовала список европейских СМИ, которые обвиняет в распространении "недостоверной информации о ходе "специальной военной операции". В заявлении говорится, что Евросоюз "вынудил" россиян пойти на эти меры.

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В список попали следующие известные СМИ: Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish Times, El Mundo, El Pais, EFE, Televisión Española, La Repubblica, RAI, Latvian Television, Belsat, Digi24, Dennik N, Le Monde, Agence France-Presse, ERR, Delfi, Agence Europe и Politico.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал блокирвку новым признаком репрессий против журналистики. "Они боятся, что собственный народ услышит правду о действиях России", - цитирует его Le Monde.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что это решение не стирает и не смягчает последствия жестокой, опустошительной и незаконной войны против Украины. А вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала блокировку "абсурдным ответом".

"Пропагандистские СМИ, финансируемые РФ для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, не похожи на независимые СМИ. Демократические страны знают это", - сказала она.

В ЕС запретили вещание пропагандистских СМИ

Напомним, в середине мая Совет ЕС запретил вещание Voice of Europe, РИА "Новости", "Известий" и "Российской газеты".

Основанием для такого решения стало распространение пропаганды РФ и тот факт, что они находятся под контролем российской пропаганды.

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