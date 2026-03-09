Новые линкоры ВМС США вызывают серьезную обеспокоенность у экспертов: названы причины

Добавление массивных линкоров, оснащенных новыми технологиями и системами вооружения, на самом деле может привести к ослаблению ВМС США.

Когда-то линкор был одним из центральных элементов мощи любого океанского флота. Такие корабли играли ведущую роль в различных конфликтах.

Пик своей мощи линкоры достигли в 1940-х годах. Однако их потеснили авианосцы после атаки на Перл-Харбор и битвы у атолла Мидвей – сейчас легендарные линкоры служат музеями. Однако американский лидер Дональд Трамп планирует построить новый линкор класса "Трамп", сообщает ресурс Slash Gear.

USS Defiant (BBG-1) должен стать ведущим военным кораблем так называемого "Золотого флота" США. Многие эксперты называют этот проект расточительством. Отмечается, что он оторван от реалий современного морского боя.

Реструктуризация Военно-морских сил для создания места для нового класса основных боевых кораблей является не только чрезвычайно дорогостоящим, но и невероятно тревожным делом. И на это есть несколько причин, говорится в материале. В частности, эксперты опасаются того, какую международную реакцию вызовет этот проект.

Линкор класса "Трамп" – проблемы амбициозного проекта

В целом Дональд Трамп планирует построить до 25 кораблей класса "Трамп". Однако это не является хорошей идеей, отмечает издание.

"Если отбросить тот факт, что президент никогда не служил в вооруженных силах и что называть класс кораблей в честь живого человека противоречит обычаям (хотя такие случаи были), добавление линкоров любого типа в состав флота не является хорошей идеей. Планируется, что USS Defiant будет больше и длиннее любых американских линкоров эпохи Второй мировой войны, которые и без того были огромными", – объясняет автор.

Новые корабли в США планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами, рейкотронами, крылатыми ракетами морского базирования с ядерным вооружением (SLCM-N) и мощными лазерами. Но есть большой нюанс – все эти системы не находятся ни в серийном производстве, ни в активном использовании. Преимущественно это оружие находится на стадии прототипов и испытаний. Все это звучит замечательно, однако ни одна из указанных систем вооружения в настоящее время не находится на стадии серийного производства или активного использования.

Под сомнением и осуществимость замысла Дональда Трампа, ведь сейчас мощности США задействованы в строительстве сверхсовременных авианосцев класса Gerald R. Ford, атомных подводных лодок класса Virginia и других судов. Сейчас они просто не способны удовлетворить требования президента.

Линкоры ослабят ВМС США и будут стоить чрезвычайно дорого

Добавление массивных линкоров, оснащенных новыми технологиями и системами вооружения, на самом деле может привести к ослаблению ВМС США. Переход от лучшей, проверенной в боях модели к заброшенной десятилетиями назад модели ведения боя является, пожалуй, неразумным и финансово рискованным шагом.

"Предварительный анализ Бюджетного управления Конгресса подтверждает это, указывая на то, что строительство USS Defiant может стоить до 22 миллиардов долларов", – подчеркивает автор.

И эта цифра, вероятно, существенно вырастет. К примеру, авианосец Gerald R. Ford (CVN-78) является самым современным и самым дорогим военным кораблем во флоте ВМС США. Он стоил 13 миллиардов долларов. Новый флот линкоров, который может насчитывать до 25 единиц, в конечном итоге может обойтись ВМС примерно в 1 триллион долларов.

Закупка кораблей – это только первый этап. К расходам добавятся техническое обслуживание, эксплуатационные расходы, и речь идет о миллиардах долларов.

"Это не просто астрономическая сумма, она непосильна, поскольку лишит Министерство войны и ВМС необходимого финансирования для других проектов. Бюджет ВМС США на 2026 финансовый год составляет 292,2 миллиарда долларов, так что вы видите огромную разницу между стоимостью и имеющимися средствами. Конечно, если план строительства линкоров класса "Трамп" будет реализован, все 25 кораблей не будут построены за один год, однако совокупные расходы все равно останутся непомерно высокими", – резюмирует автор.

