Как оформить электронное пенсионное: простая инструкция для пенсионеров

Рассказываем, что такое электронное пенсионное удостоверение и как его можно получить.

Пенсионное удостоверение - основной документ каждого пенсионера. Раньше его выдавали в виде бумажной книжечки, которая у многих есть до сих пор, позже начали оформлять в формате пластиковой платежной карты. Сегодня доступен и полностью электронный вариант документа. Такое удостоверение официально приравнено к бумажному и подходит для получения всех выплат и услуг. Рассказываем, что это за документ и как сделать электронное пенсионное удостоверение.

Что такое е-пенсионное удостоверение

Пенсионный фонд Украины предлагает сервис, который позволяет пенсионерам оформить электронное пенсионное удостоверение. Это значит, что пенсионер может выбрать только электронный вариант документа - бумажная книжечка или пластиковая карта теперь не обязательны.

Электронное пенсионное удостоверение в Украине можно самостоятельно получить через веб-портал электронных услуг ПФУ или оформить через ближайший сервисный центр Фонда. Доступен этот документ будет только через мобильное приложение "Дія".

Как получить электронное пенсионное удостоверение онлайн

Для получения электронного пенсионного через портал ПФУ нужно подготовить такие сканкопии:

паспорта гражданина Украины;

справки о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНОКПП);

цветного фото размером 3×2,5 см, сделанного в последние 6 месяцев (лицо должно занимать 70-80% кадра);

собственной подписи черным цветом в формате JPG.

Затем следует зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда и подать заявку на получение е-пенсионного.

Как оформить электронное пенсионное удостоверение через портал ПФУ:

зайти в личный кабинет на портале ПФУ - для этого нужна электронная подпись (КЭП);

в левом меню, в разделе "О пенсионном обеспечении", выбрать вкладку "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";

в следующем поле отметить "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронном виде (без бумажного оригинала или пластиковой карты)";

ознакомиться с инструкцией и нажать "Продолжить";

указать информацию о себе, прикрепить подготовленные сканы документов, нажать "Сформировать заявление";

проверить данные и отпраить заявление в ПФУ – "Подписать и отправить в ПФУ".

Подробный алгоритм оформления есть также и на сайте ПФУ. Следить за статусом заявления можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

После успешной обработки заявления электронное пенсионное удостоверение появится в мобильном приложении "Дія".

Важно: пенсионные удостоверения, которые выданы по возрасту, добавляются в "Дія" автоматически. Пенсионные удостоверения по инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет нужно добавить вручную - для этого следует открыть в приложении раздел документов и нажать "Добавить документ" - "Пенсионное удостоверение".

