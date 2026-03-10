10 марта по Земле ударит магнитная буря (график)

Сегодня, 10 марта, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.
По словам ученых, наша планета находится под влиянием высокоскоростного потока из корональной дыры, из-за которога на минувших выходных наблюдалась магнитная буря G1. Аналогичный уровень активности ожидается и сегодня.
Кроме того, магнитное поле Земли может получить касательный удар от выброса корональной массы, который произошел 6 марта. Хотя степень уверенности невелика, это может увеличить уровень активности и еще больше усилить магнитную бурю.
Магнитная буря G1 - что важно знать и как защититься
Магнитная буря уровня G1 считается слабой по шкале геомагнитной активности, однако она всё же может повлиять на технику и самочувствие людей. Такие бури возникают из-за потоков заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает во время вспышек или корональных выбросов массы. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем и вызывают геомагнитные возмущения.
Во время бури класса G1 иногда наблюдаются незначительные сбои в работе спутниковой навигации и радиосвязи. В высоких широтах могут появляться полярные сияния. Для энергетических систем и инфраструктуры такие бури обычно не представляют серьёзной угрозы.
Некоторые люди в дни геомагнитной активности жалуются на головную боль, усталость, скачки давления и ухудшение сна. Чтобы легче пережить этот период, специалисты советуют соблюдать режим дня, больше отдыхать, пить достаточное количество воды и избегать сильного стресса. Также желательно сократить употребление кофе и алкоголя, а людям с хроническими заболеваниями – внимательнее следить за самочувствием.
Обычно магнитные бури уровня G1 длятся недолго и проходят без серьёзных последствий.