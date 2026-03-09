4K/120 FPS с трассировкой лучей: инсайдер раскрыл подробные характеристики PS6

На фоне будущей консоли даже недавно вышедшая PlayStation 5 Pro б будет выглядеть заметно слабее.

В сети продолжают появляться подробности о следующем поколении консолей Sony. В новом видео инсайдер Moore's Law Is Dead заявил, что PlayStation 6 сможет запускать большинство игр в 4К 120 FPS с полноценной трассировкой лучей

Инсайдер утверждает, что производительность будущей консоли значительно вырастет по сравнению с текущим поколением. Графическая производительность якобы увеличится примерно в 2,5–3 раза относительно PlayStation 5, а скорость обработки трассировки лучей – в 6–12 раз.

Такие показатели станут возможны благодаря переходу на новую архитектуру. По данным инсайдера, консоль получит GPU на базе RDNA 5 и процессор Zen 6, что должно заметно повысить графическую производительность и скорость обработки сложных эффектов

Предполагаемые характеристики PlayStation 6:

Новый чип AMD Orion, созданный по 3-нм техпроцессу TSMC.

Процессор Zen 6 с 8 производительными ядрами и отдельными системными ядрами.

Графика RDNA 5 с 52–54 вычислительными блоками, частотой до 3,6 ГГц и итоговой производительностью в 34–40 TFLOPS.

160-битный контроллер памяти с поддержкой до 30 ГБ GDDR7 (32 Гб/с).

Энергопотребление 160 Вт.

На фоне будущей консоли даже сравнительно новая PS5 Pro будет выглядеть заметно слабее. Предполагается, что PS6 предложит вдвое большую производительность в растеризации и в 3–6 раз более мощный блок трассировки лучей.

Однако даже при таком росте мощности добиться нативного 4K при 120 FPS с трассировкой лучей будет довольно сложно. Поэтому ожидается, что Sony будет активно использовать фирменную технологию AI-апскейлинга PSSR, которая будет повышать разрешение изображения с более низкого до 4K.

По предварительным оценкам, релиз PlayStation 6 могут отложить аж до 2029 года. Sony рассматривает возможность переждать кризис памяти, продлив цикл жизни PS5 на 1-2 года.

Ранее на этой неделе Microsoft официально анонсировала следующий Xbox. Устройство носит рабочее название Project Helix: оно сможет запускать игры как с Xbox, так и с ПК. Больше подробностей расскажут на следующей неделе.

А в Steam появился новый крупный хит – Slay the Spire 2. Сиквел известного карточного рогалика привлекл свыше 500 тысяч игроков и взлетел на первое место в списке самых продаваемых игр.

