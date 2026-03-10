Ракету Blue Sparrow почти невозможно сбить, и вот почему

Эта разработка может поразить определенную цель с точностью до 3 метров.

Израильская ракета Blue Sparrow – это баллистическая ракета, которая достигает границы космоса, после чего падает на цель вертикально. Столь стремительное падение на большой скорости практически делает невозможным ее перехват обычными системами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает ресурс Wion. Отмечается, что ракету Blue Sparrow разработала компания Rafael Advanced Defense Systems. Длина разработки составляет 6,51 метра, а вес – почти 1900 килограммов. Для стартового полета израильская ракета использует одноступенчатое твердое ракетное топливо.

Дальность Blue Sparrow достигает примерно 2 тысяч километров. Запускаться она может с истребителей, таких как F-15 Eagle. Такой радиус действия позволяет самолету-носителю оставаться на безопасном расстоянии от вражеских систем противовоздушной обороны.

"После запуска ракета зажигается и движется вверх по крутой, квазибаллистической траектории. Она быстро поднимается, пока не выходит на короткое время за пределы земной атмосферы. Такая траектория полета в привоздушном пространстве позволяет ей оставаться невидимой для многих обычных систем слежения", – рассказывает автор.

Когда ракета достигает максимальной высоты, ее передняя часть, известная как аппарат для возвращения, отделяется от основного корпуса. Затем она падает назад – почти вертикально.

Небольшие бортовые двигатели ракеты помогают ей оставаться на точном курсе в течение полета к цели.

Как сказано в материале, большинство мировых сетей противовоздушной обороны предназначены для отслеживания целей, которые приближаются горизонтально. В то же время ракета Blue Sparrow падает вертикально. К тому же со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. Именно этот крутой угол не дает зенитным батареям практически никакого времени на реакцию или запуск перехватчиков.

"Израиль сначала создал семейство ракет Sparrow для использования в качестве макетов целей для своей системы противоракетной обороны Arrow. Они были разработаны для имитации траекторий полета баллистических ракет противника. Позже инженеры-оборонщики модифицировали эту технологию, чтобы создать боевые наступательные ракеты. Боевые версии оснащены тяжелой взрывной боеголовкой весом до 500 килограммов. Они используют двойную систему GPS и инерционную навигационную систему для определения точного места назначения. Ракета может поразить определенную цель с точностью до 3 метров", – резюмирует ресурс.

