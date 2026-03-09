Макрон анонсировал оборонную миссию для разблокирования Ормузского пролива

Париж привлечет восемь фрегатов, два десантных корабля и авианосец.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен возобновить судоходство в Ормузском проливе, которое фактически остановилось на фоне войны на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал в соцсети Х, находясь с визитом на Кипре.

"Фактическое закрытие морских путей оказывает влияние на мировую экономику. Мы действуем для восстановления свободы судоходства и обеспечения безопасности этих жизненно важных маршрутов, в частности через морскую операцию Европейского Союза Aspides. В рамках председательства Франции в G7 я инициировал координацию на уровне глав государств и правительств для решения энергетических вызовов", – заявил он.

После встречи с лидерами Кипра и Греции Макрон уточнил, что речь идет об оборонной операции.

"Мы готовим оборонную миссию по сопровождению, которая должна быть подготовлена совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами, чтобы обеспечить эскорт контейнеровозов и танкеров для постепенного открытия Ормузского пролива", – приводит его слова France 24.

Для этого будет задействовано восемь фрегатов, два десантных корабля и авианосец, добавил Макрон.

Справка УНИАН. Морская операция ЕС под названием Aspides была начата в 2024 году для защиты торговых судов от атак йеменских хуситов в районе Красного моря, Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива. Она носит исключительно оборонительный характер – силы сопровождают суда и сбивают ракеты или дроны в воздухе, но не наносят удары по объектам на суше. В миссии участвуют, в частности, Франция, Италия и Германия.

Ормузский пролив – что нужно знать

На фоне операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив для кораблей. Это грозит серьезным кризисом в экономике, поскольку следствием таких действий будет резкий рост цен на энергоносители. Это, в свою очередь, может привести к ускорению инфляции.

На этом фоне нефть уже перевалила за 100 долларов за баррель – впервые с 2022 года. Аналитики предупреждают, что ценник может стать еще выше и перевалить за 200 долларов за баррель.

