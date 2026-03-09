Поддерживая Иран, России сложнее будет достигать своих военных целей в Украине, считает американский эксперт.

Удар США по Ирану наносит серьезный удар по российской военной машине Путина в Украине, поскольку расчеты войны станут более сложными для России. Об этом в колонке для Fox News написала внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Клара Калудерович.

Она трактовала заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале войны в Иране как сигнал о том, что события в Иране имеют прямое влияние на Украину. Она отметила, что Зеленский одобрил удары по режиму в Иране, который ведет совместную политику с Путиным.

"То, как Зеленский рассматривает войну в Иране через призму войны в Украине, не является случайным. Какими бы ни были заявленные цели Вашингтона, президент Зеленский понимает, что Иран был активным соучастником войны России против Украины, и Соединенные Штаты теперь приняли меры против этого соучастника", - написала она.

По ее мнению, удары по иранскому режиму негативно повлияют на способность России вести войну в Европе.

Описывая ущерб иранских беспилотников, которые Россия запускает по Украине, она напомнила, что к началу 2023 года Иран подписал контракт на 1,75 миллиарда долларов на дополнительные дроны и полные производственные чертежи. Впоследствии Россия построила собственное производственное предприятие в Татарстане. Украинская разведка оценивает, что сейчас Россия производит до 1000 модифицированных дронов Geran в день, используя технологии, разработанные в Иране. "По сути, Тегеран передал Москве план террористической кампании против гражданского населения, которую Россия впоследствии индустриализировала на своей собственной территории", - добавила автор.

Также Иран поставил России баллистических ракет и ракет класса "земля-воздух" почти на 3 миллиарда долларов до и во время вторжения. Поставки включали "сотни баллистических ракет Fath-360, многочисленные зенитные системы и сотни тысяч артиллерийских снарядов, общей стоимостью оружия более 4 миллиардов долларов".

Взамен Россия предложила Ирану системы ПВО С-400, истребители Су-35, строительство ядерного реактора и геополитическое прикрытие в Совете Безопасности ООН. 20-летнее стратегическое партнерство было формализовано в начале 2024 года. "Это была ось, построенная в военном, ядерном, финансовом и дипломатическом измерениях, и из-за действий США в Иране эта ось развалилась впечатляющим образом", – добавила она.

Как война в Иране ослабляет Россию

По ее словам, Китай все еще поставляет в Россию большое количество микроэлектроники и компонентов для российского военно-промышленного комплекса – поставки, хотя и не летального оружия, идут в масштабах, с которыми "Иран не мог бы сравниться". Именно Иран, пишет она, заполнил пробел, который Китай намеренно оставил открытым, поставляя передовое оружие и производственные чертежи. В свою очередь Россия перевела производство Шахеда на местный рынок, усовершенствовав оригинальную конструкцию, создав более сложные и дорогие варианты дрона:

"50-летнее наследие террора иранского правительства будет жить не только в странах Ближнего Востока, но и в Европе до тех пор, пока будет продолжаться война в Украине".

Но из-за вмешательства США, пишет ученый, возможности Ирана поставлять дополнительные баллистические ракеты оказались под угрозой. Ухудшается также его способность модернизировать конструкции беспилотников и поставлять запасные компоненты. "А каждый российский актив, потенциально перенаправленный на защиту изношенного Ирана, системы ПВО, компоненты самолетов, логистика, является активом, недоступным в Запорожье или Херсоне. Москва сейчас обременена ослабленным, отчаянным партнером именно в тот момент, когда она меньше всего может позволить себе отвлечение", - пишет она.

Она расценила это как дополнительный вид давления на Россию, чем санкции или помощь на поле боя. Она делает вывод, что хотя Украина не была главным приоритетом Вашингтона, когда президент Трамп решил нанести удар по Ирану, расчеты войны в Украине станут сложнее для России, что пойдет на пользу Украине.

Получает ли Иран данные от российской разведки

Напомним, что газета The Washington Post сообщила о высокой вероятности военного сотрудничества РФ и Ирана. По данным журналистов, Россия передает Ирану разведывательные данные, которые используются для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Прокомментировать данный вопрос журналисты попросили президента США Дональда Трампа, но он ответил отказом. Он назвал это "глупым вопросом".

Позже стало известно, что США предупредили Россию о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану. Специальный посланник Трампа Стив Виткофф подтвердил, что он лично передал данное предупреждение российской стороне.

В Пентагоне подчеркнули, что разведка США "следит" за возможной передачей россиянами разведданных о позициях и передвижениях американских военных.

