Анастасия Рябоконь

Большое количество детей или их отсутствие могут влиять одинаково.

Команда ученых из Хельсинкского университета в Финляндии пришла к выводу, что рождение большого количества детей или полное отсутствие детей связаны с более короткой продолжительностью жизни и более быстрым биологическим старением, пишет Science Alert.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, в истории детородной системы и смертности существует связь между количеством детей и долголетием. Ученые проанализировали данные 14 836 женщин, оценив их по маркерам биологического старения.

Этих участников разделили на семь групп, в зависимости от количества детей, которых они родили, и времени родов. Статистически, лица, которые не рожали детей или находились в самой высокой группе со средним показателем 6,8 детей, имели худшие показатели биологического старения и риска смертности.

Женщины, которые родили детей на раннем этапе жизни, также демонстрировали признаки более быстрого биологического старения и более короткой жизни, но эта разница в основном исчезала после учета других факторов, таких как потребление алкоголя и индекс массы тела (ИМТ). Однако результаты для женщин, не имевших детей, и женщин с большим количеством детей оставались неизменными даже после учета других факторов.

Самые низкие показатели биологического старения и риска смертности наблюдались в группе, которая отличалась средним количеством детей – около двух-трех – и среди тех, кто имел беременность примерно в возрасте от 24 до 38 лет.

"С точки зрения эволюционной биологии, организмы имеют ограниченные ресурсы, такие как время и энергия. Когда большое количество энергии тратится на размножение, она отбирается от механизмов поддержки и восстановления организма, что может сократить продолжительность жизни", – прокомментировала результаты биолог Микаэла Хукканен из Хельсинкского университета.

Исследователи подчеркнули, что их выводы не следует воспринимать как рекомендации по здоровью для отдельных лиц. Скорее, это связь на уровне популяции, которая согласуется с последними теориями эволюционной биологии.

Почему люди не хотят рожать детей

Напомним, что в мире продолжается демографический кризис – в разных странах рождается все меньше детей. Как выяснили в ООН, семьи предпочитают не иметь детей в первую очередь по финансовым причинам. Также рождаемость сдерживают проблемы со здоровьем и глобальные страхи, в частности, войны и пандемии.

