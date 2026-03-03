Весна 2026 года будет довольно типичной, но не без сюрпризов.

Самая тяжелая зима за время независимости закончилась, и украинцы вздохнули с облегчением. Впереди весна - наиболее непредсказуемое время года. Прогноз погоды на этот сезон особенно волнует фермеров. Многие люди боятся повторения прошлогоднего бедствия, когда аномальные заморозки в мае уничтожили плодовые растения.

Мы опубликовали прогноз погоды на весну в Киеве и рассказали, чего ждать от трех следующих месяцев. Важно отметить, что предсказать погодные условия на такой долгий период с высокой точностью невозможно. Поэтому эта оценка является лишь приблизительной и может меняться со временем.

Какая будет весна 2026 года

Детальный прогноз погоды на следующие три месяца опубликован на сайте Wisemeteo. Мы назвали погодные тенденции в Киеве, однако на портале можно проверить любой другой населенный пункт.

Как предсказывают синоптики, весенний сезон в столице ожидается довольно типичным, со стандартным показателем средней температуры и количества осадков. За весну ожидается около 33 дождливых дней. Сильных порывов ветра не будет. Огорчатся любители солнца, поскольку небо в основном будет пасмурным.

В целом нас ожидает комфортная погода - весна 2026 будет довольно стандартной, хоть и не без температурных колебаний. Прогнозируется, что в Киеве будет переменчивый март, дождливый апрель и пасмурный май. Далее мы разберем подробный прогноз на каждый месяц.

Погода в марте 2026

Погода в Украине весной начнется с небольшого потепления, которое продлится первые две недели. К середине марта Киев снова накроют заморозки. Частое чередование дневных "плюсовых" температур и ночных морозов может привести к образованию гололеда. Поэтому стоит быть осторожными на дорогах в этот период.

Во второй половине месяца заморозки сменятся теплой, но пасмурной погодой с частыми осадками. Самым теплым днем станет 29 число, когда температура поднимется до +24°, однако дождь омрачит оттепель.

Погода в апреле 2026

Продолжается весна 2026 теплой погодой. Температура во второй месяц сезона будет в пределах нормы, с кратковременным похолоданием 8-11 числа. Также ожидается большая разница температурных значений днем и ночью.

Любители солнечного света снова будут разочарованы, поскольку в апреле не прогнозируется ни одного полностью ясного дня. Также в этом месяце погода весной 2026 будет довольно дождливой, хоть и без экстремальных осадков.

Погода в мае 2026

Май начнется с небольшого похолодания, которое продлится до 7 числа. Ночная температура может опускаться почти до 0°, что может быть опасно для растений. Однако с 8 мая погода весной снова станет теплой, хоть и довольно пасмурной. Ожидаются частые дожди и первые в 2026 году грозы. Завершается сезон в Киеве небольшой прохладой с осадками.

