Депутат партии Орбана подал законопроект о конфискации ценностей 'Ощадбанка'

Депутаты поддержали предложение рассмотреть законопроект в парламенте по упрощенной процедуре.

Лидер венгерской правящей партии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект об арестованных активах украинского "Ощадбанка", который предусматривает изъятие средств и ценностей до завершения уголовного расследования. Парламент планирует рассматривать его по упрощенной процедуре, пишет венгерский новостной портал Telex.

Предложение касается "необычного количества" наличных денег и золота, перевозившихся через Венгрию. Кочиш предлагает считать изъятые на прошлой неделе активы конфискованными до завершения расследования, инициированного Национальной налоговой и таможенной администрацией (NAV). По его словам, способ транспортировки и лица, привлеченные к перевозке, "могут представлять угрозу национальной безопасности".

Представители оппозиции раскритиковали ускоренное рассмотрение законопроекта перед выборами и возможное обратное действие закона. В частности, председатель комитета от партии "Йоббик" Золтан Сас возразил против такого быстрого внесения предложения, что не дало времени ознакомиться с ним подробно. Кочиш отметил, что быстрое рассмотрение необходимо из-за ограниченного парламентского графика перед выборами и что закон касается конкретного дела.

Видео дня

Законопроект Кочиша комитет одобрил четырьмя голосами "за" и двумя воздержавшимися. Так же члены комитета поддержали предложение рассматривать законопроект в парламенте по упрощенной процедуре.

В то же время украинский "Ощадбанк" заявил 8 марта, что будет требовать возвращения денег и золота, арестованных в инкассаторских автомобилях венгерскими властями. NAV сообщила, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег по делу задержанных украинских инкассаторов.

Похищение инкассаторов и ценностей "Ощадбанка" в Венгрии - главные новости

5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Работники банка управляли двумя банковскими автомобилями, которые курсировали между Австрией и Украиной и перевозили наличные в рамках регулярных услуг между государственными банками.

6 марта незаконно задержанные сотрудники службы инкассации "Ощадбанка" пересекли границу и вернулись домой. При этом автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными. В "Ощадбанке" заявили, что будут защищать свои права и добиваться возвращения ценностей.

Вас также могут заинтересовать новости: