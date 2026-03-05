Некоторым клиентам Привата стоит как можно скорее перевыпустить карту.

Популярный среди украинцев ПриватБанк продлил действие всех платежных карт в начале полномасштабной войны. Но что делать клиентам, у которых обновленный срок уже заканчивается? И смогут ли они и далее пользоваться картами? Мы ответили на эти вопросы и назвали 6 категорий граждан, которым нужно как можно скорее обратиться в банк за заменой карты.

Какой срок действия карты ПриватБанка в военное время

Как уже было сказано ранее, ПриватБанк автоматически продлил действие карт для всех клиентов. Руководство компании обещает, что такие продления будут продолжаться до окончания войны. Даже если на пластике указано, что средство действует, к примеру, до ноября 2025 года, на самом деле оно и сейчас актуально.

Поэтому если срок действия карты ПриватБанка истек, волноваться не стоит - вы и далее можете пользоваться платежным средством как обычно. То есть на территории Украины вы сможете оплачивать покупки через терминал и пользоваться банкоматами.

Также не стоит волноваться и о том, придут ли деньги на просроченную карту ПриватБанка, ведь счет и далее остается активным. Поэтому банковские переводы все равно будут проходить.

Однако за границей просроченная карта может подвести, даже если банк ее продлил. Иностранные магазины могут более строго относиться к сроку действия. Для украинцев за пределами Украины вопрос, как продлить карту ПриватБанка в военное время, остается актуальным.

Как перевыпустить карту ПриватБанка

Если платежное средство было просрочено, продолжить срок его действия невозможно. Поэтому нет способа, как продлить карту ПриватБанка.

Если средство просрочилось и вы хотите его обновить, придется получать новое. Это называется перевыпуском карты, говорят в Приватбанке. Вы получите другую карту с новым номером, но номер банковского счета останется прежним. Все ваши деньги и история операций будет автоматически перенесены.

Есть два способа перевыпустить карту:

лично в любом отделении Приватбанка (процедура замены бесплатна);

онлайн в мобильном приложении Приват24, после чего платежное средство можно получить доставкой в Украине или за границей.

Также есть третий вариант - оформить Digital-карту, то есть электронную, которая полностью приравнивается к физической.

На YouTube есть видео, которые пошагово показывают, как перевыпустить карту ПриватБанка онлайн.

Кому нужно перевыпустить карту Приват

Разобравшись с тем, как перевыпустить карту ПриватБанк, важно запомнить случаи, в которых лучше как можно скорее провести процедуру.

Заменить карту следует таким категориям украинцев:

Жертвам мошенников. Если с вашим счетом были мошеннические операции, то карта скомпрометирована и ее лучше поскорее заменить.

Тем, кто хочет поменять тип карты. Например, с дебетовой на кредитную.

Украинцам, которые живут или путешествуют за границу, и хотят избежать проблем с оплатой.

Тем, кто потерял карту.

Владельцам изношенных карт с царапинами или повреждениями на покрытии.

Тем, кто сменил личные данные, например, фамилию.

В остальных случаях заменять карту не обязательно - она продолжит действовать и после истечения срока, но только до окончания войны.

