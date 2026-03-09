В Сумской области расширяется оккупированная территория: в DeepState раскрыли детали

Аналитики советуют командованию обратить внимание на организацию обороны со стороны подразделений, стоящих вдоль границы.

В приграничной Сумской области увеличилось количество "красных зон", то есть тех, которые переходят под контроль россиян, и в них попадают целые населенные пункты, сообщили аналитики DeepState.

Так, по их данным, оккупированный участок в районе села Грабовское, которое перешло под контроль врага в декабре 2025 года, увеличился до площади 45 кв. км. Как утверждают аналитики, противник "залез" еще в два населенных пункта рядом - Поповку и Высокое.

Также, пишут они, россияне зашли в населенный пункт Сопич, причем были "в хорошей экипировке, жестко прикрываясь местными жителями в процессе своего рейда". Южнее в "красную зону" перешел населенный пункт Комаровка, отметили в DeepState.

Видео дня

"Одновременно с этим вдоль границы имеется большое количество серых зон, в которых фиксируется противник, прощупывает обстановку и при возможности обязательно ею воспользуется. В частности, противник таким образом формирует себе буферную зону на нашей территории, чтобы обезопасить свою границу, иметь участки наблюдения, чтобы обеспечить наличие информации перед любыми нашими маневрами, ведь есть участки, где противник просто выставляет наблюдательный пункт из нескольких или даже одного бойца", - пояснили аналитики.

По их словам, "это указывает на определенную работу над ошибками" со стороны россиян, в частности, после захода Сил обороны в Курскую область РФ и "других наших акций проникновения на территорию врага".

"Учитывая эти проблемы, командованию давно необходимо обратить внимание на участки вдоль границы, а именно на организацию обороны со стороны подразделений, которые там стоят, наличие необходимых ресурсов, которые могли бы сдерживать от провокаций противника", - подчеркнули аналитики.

Они отметили, что речь идет "не о необходимости сидеть бойцам непосредственно на границе, которая является опасным участком, а о ресурсе, в частности, в виде дронов, который бы делал невозможным любое движение пехоты противника на границе, а тем более закрепляться в приграничных населенных пунктах".

Местное население эксперты призвали эвакуироваться, "ведь противник не принимает во внимание человеческие жизни, а убивает, грабит и уничтожает".

"Граница – это участок повышенной опасности", – добавили они.

Ситуация в Сумской области

Как сообщал недавно УНИАН, российские военные вывезли из приграничного села в Сумской области 19 человек. Речь идет о Сопиче Есманьской общины. По информации омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, сначала с ними пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале. Местные СМИ рассказали, что в последние годы в Сопиче проживало около 300 человек, но постепенно они уезжали. Девятнадцать, несмотря на все риски, остались. То, что с ними была потеряна связь, подтвердил глава общины Сергей Минаков.

Позже DeepState сообщил, что враг оккупировал село Сопич. Также аналитики зафиксировали продвижение оккупантов вблизи Поповки, Высокого и в Комаровке.

Вас также могут заинтересовать новости: